ALTERNATE aTTaX mit zwei Neuzugängen in der Aufstellung

ALTERNATE aTTaX bekommt Verstärkung für ihr CS:GO-Team. Die ehemaligen Sprout-Profis Spiidi (Timo Richter) und AWPler slaxz- (Fritz Dietrich) wurden verpflichtet.

ALTERNATE aTTaX neues Line-Up

Die zwei neuen Athleten ersetzen PANIX (Max Hangebruch) und pdy (Patrick Merken) von denen sich das Team zuletzt an Jahresende trennte. Dies geht aus einem Vorstellungstrailer auf dem hauseigenen YouTube-Kanal hervor. Beide Spieler sind echte Veteranen und bringen Erfahrung auf internationaler Major Ebene mit.

Die Lindener Organisation strebt dieses Jahr den Titel der ESL Meisterschaft an, sowie den Aufsteig in die ESL Challenger League und die Top 50 der HLTV-Rankings. Das sind hohe Ziele und in der Fragster League Season 3 gehen das deutsche Team ebenfalls an den Start.

Das aktuelle Team besteht aus (Quelle: 99damage):

FreeZe (Lukas Hegmann)

PerX (Paul von Erdmannsdorff)

awzek (Michalis Napoloni)

Spiidi (Timo Richter)

slaxz- (Fritz Dietrich)

xenn (Sebastian Hoch) [Coach]

Willkommensvideo zu Spiidi & slaxz-.