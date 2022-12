Cowana Gaming – Orga Ausstieg aus dem E-Sport

Schocknachricht für alle CS:GO Fans im deutschen Raum. Cowana Gaming hat am Dienstag bekannt gegeben, ihr E-Sport Engagement zum 31. Dezember zu beenden. Damit verlässt eine der stärksten Mannschaften in Deutschland die Liga.

Über Cowana Gaming

Noch während der ESL Herbstmeisterschaft 2022 erreichte das CSGO-Team die Playoffs. Sie schieden zuletzt gegen ONYX Talents in der zweiten Lower Brackets Runde aus. Es steht noch nicht fest, ob das aktuelle Line-Up einen Slot in der bevorstehenden ESL Meisterschaft übernimmt.

Die Mannschaft kann jedoch auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Das CSGO Team von Cowana Gaming erzielte Platz zwei in der Meisterschaft der 99Damage Frühlingssaison 2022 und der 99Damage Liga Saison #18 und der Gewinn auf der Fragster League Season 1.

Statement

„Hallo Liebe Community,

In diesem Statement möchten wir Euch über die Zukunft von Cowana gaming informieren. Zunächst möchten wir uns aber erstmal bedanken bei allen Spielern, Sponsoren und natürlich der Community, die eine unglaubliche Zeit mit einzigartigen Erfahrungen, Erlebnissen , Momente der Trauer und der Freude möglich gemacht haben.

Wir haben es geschafft, in kürzester Zeit in diversen Titeln in der höchsten Nationalen Liga zu spielen. Wir hatten die Ehre, in Rainbow Six in die Pro League aufzusteigen und uns mit den besten der besten zu messen. Unser CSGO Team durfte sich um die Spitze der ESLM und der 99Damage Liga mit Sprout, BIG AC sowie Attax Prügeln 🙂

An alle, die uns auf unserem Weg mit Kontakten und Tipps zur Seite standen, sind wir mehr als Dankbar. Ebenso die ganzen News-Portale, die unsere Fans immer up to date gehalten haben. Besonderer Dank gilt all unseren Mitarbeitern, die an dem Projekt Cowana gaming mitgearbeitet haben – ohne Euch hätten wir das nicht geschafft. Für diese ganz besondere Reise möchten wir Danke sagen.“ So Michael Wamser, Vertretung der Organisation.

Dies ist nur ein Auszug. Der komplette Beitrag von Michael Wamser ist im Blogpost auf TwitLonger nachzulesen.