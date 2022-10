[Gewinnspiel] Game2Gether verlost 4x den Bau-Simulator

Endlich heißt es: Zurück auf die (virtuelle) Baustelle! Denn der neue Bau-Simulator aus dem Hause Astragon ist endlich da. Und zur Feier dessen verlost Game2Gether gleich 4 Keys des Bau-Simulators für euren PC. Über den Showcase-Trailer berichteten wir bereits. Außerdem haben wir den Bau-Simulator in unserem Test bereits ausgiebig auf die Probe gestellt.

Das Formular zur Teilnahme am Gewinnspiel findet ihr weiter unten im Artikel. Wir wünschen euch viel Glück!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Über den Bau-Simulator:

Der Bau-Simulator ist zurück – größer und besser als jemals zuvor! Mach dich erneut an die Arbeit und bediene dich eines riesigen Fuhrparks, der dich vom Hocker hauen wird. Neben den bereits aus anderen Spielen der Bau-Simulator-Reihe bekannten Marken wie Caterpillar, CASE und BELL kannst Du dich jetzt ans Lenkrad neuer lizenzierter Baumaschinen von Partnern wie DAF und Doosan setzen und aus insgesamt über 70 Baumaschinen wählen!

Gehe die Bauprojekte deiner Träume auf zwei Karten an, die sich an regionalen Vorbildern aus den USA und Deutschland orientieren. Erlebe außerdem Kampagnen mit individuellen Settings und besonderen Herausforderungen, denen Du dich mit deinem wachsenden Bauunternehmen stellen musst. Ziehe dieses Unternehmen mit deinem Mentor Hape von Grund auf hoch, baue deinen Fuhrpark aus und stelle dich weiteren herausfordernden Aufträgen.

Natürlich kannst Du dich zudem auf ein Wiedersehen mit altbekannten Marken und Baumaschinen aus den Vorgängern der Reihe freuen! Folgende offizielle Lizenzpartner sind mit vertrauten und neuen Baumaschinen in aufpoliertem Look vertreten: Atlas, BELL, Bobcat, Bomag, CASE, Caterpillar, Kenworth, Liebherr, MAN, Mack Trucks, Meiller-Kipper, Palfinger, Still und die Wirtgen Group.

Neue Features:

Du kannst aber nicht nur ein Wiedersehen mit den bereits bekannten Lizenzpartnern feiern, sondern auch unsere neuen Lizenzpartner kennenlernen. Neun neue Marken bringen viele neue Baumaschinen und Fahrzeuge ein und haben sogar offiziell lizenzierte persönliche Schutzausrüstung für deinen Charakter zu bieten!

Freu dich außerdem auf über 70 Baumaschinen von unseren Lizenzpartnern, die detailgetreu ihren realen Vorbildern nachempfunden sind. Du kannst nicht nur dein Bauunternehmen zu einem wahren Imperium ausbauen, sondern auch deine Freunde einladen, diese Aufgabe mit Dir anzugehen. Mit der richtigen Koordination werden euch sämtliche Aufträge ganz einfach von der Hand gehen!

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von docs.google.com zu laden. Inhalt laden

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sowie deren Verwandte sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung löschen wir alle Teilnehmerdaten.

Teilnahmeschluss ist der 30.10.2022, 23:59 Uhr

Quelle: offizielle Website