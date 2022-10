Die Worlds Playins Ergebnisse sind eindeutig

Die LoL Worlds Playins sind vorbei und die Ergebnisse eindeutig!



Was ein Abend.

Mit Evil Geniusses hat es NA geschafft und League of Legends Worlds Geschichte geschrieben, denn noch nie zuvor hat ein NA Team ein EU Team in den Worlds geschlagen. Und dann auch noch in so dominanter Art. Natürlich waren das jetzt nur die Playins, zeigt aber, dass NA versucht das Meme zu bekämpfen.

Das 3-0 Ergebniss gegen die Mad Lions ist eine Ansage. Witzigerweise waren beide Teams in der regulären Liga die Top Seats ihrer Region und sind dann in den Play-Offs gescheitert.

Vor allem bitter für MAD: Auf ihnen lastete der Fluch, seit mehreren Seasons kein Best of 5 zu gewinnen, welcher gebrochen schien als sie zuvor Vietnam aus den Play-Ins warfen. Leider konnten sie den Schwung nicht mitnehmen und erlagen einem klar koordinierterem EG.

Genauso unverhofft gewann am selben Abend noch der 1. Seat aus Japan das erste Game gegen RNG und überraschte alle Zuschauer. Leider konnten sie die Serie am Ende nicht weiter führen und der 4. Seat aus China hält nun auch Einzug in die World Group Stage.

Ist Korea wieder unaufhaltbar?

Mit den Worlds Playins Ergebnisse auf dem Tisch sind nun alle Gruppen entschieden und die Worlds Gruppenphase kann beginnen. Die Playins gaben schon einmal einen kleinen Einblick wie stark welche Region ist:

Korea (Mal wieder) klar dominant und China knapp unterlegen, aber immer noch starker Contester. Interessant wird ob die anderen NA Teams dieses Mal gegen EU triumphieren können oder nicht.



Am 7. Oktober geht es um 23:00 los mit Gruppe A. Fnatic vs. Cloud9… EU vs NA, der Auftakt!

Hier die Gruppenaufteilung der Worlds 2022

