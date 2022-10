Alle Jahre wieder

Die Pre-Season Änderungen sind draussen!

Seit dem 4.10. sind auf dem Beta Client die größten Preseason Changes gepatched.

Aber was bringen sie mit sich? Hier einen Überblick

Dawn of the Chem Dragon

Er ist wieder da! Wer jetzt Angst bekommt, dem sei gesagt, er ist nicht mehr spielbrechend wie davor. Jetzt gibt es für jeden Drachen etwas Zähigkeit und Heilungs/Schildstärke. Wenn man die Seele akquiriert Bonusschaden, wenn man unter 50% Leben fällt. Außerdem sieht die Kluft unter ihm jetzt etwas mehr nach Arcanes Zaun aus und die Pflanzen mutieren natürlich mit!

– Knallpflanzen hauen dich jetzt doppelt so weit

– Die Honigfrucht verlangsamt nun nicht mehr und gibt dir einen Schild, der über Zeit verfällt

– Bei der Seherblüte erhältst du nun Bewegungsgeschwindigkeit, wenn du auf aufgedeckte Champions zuläufst und platzierte Augen haben nur noch ein Leben

Welcome to the Jungle!

Nicht nur ein genialer Guns n‘ Roses Song, sondern auch Riots Attitüde zu der unbeliebten Rolle. Für viele war sie zu stark, aber trotzdem extrem einsteigerundfreundlich

Genau dagegen wird nun vorgegangen. Basierend auf Statistiken der besten Spieler wird das Spiel dir nun Tipps geben, welcher Djunglepfad der effektivste ist. Die „leashing Reichweite“, sprich wie weit Monster gehen, bis sie zurücksetzen wurde verringert damit gewisse Champions nicht mehr als ein Camp gleichzeitig bekämpfen können. Für Anfänger wurde aber die genaue Reichweite subtil markiert.

Die große Spielmechanische Änderung im Djungle sind Pets. Ja richtig, ihr müsst nicht mehr allein in der Wildnis umherstreifen. Je nach Spielstil und Champion gibt es jetzt 3 Pets, die mit euch laufen.

– Rot für Schaden und Verlangsamung

– Grün für Schild basierend auf dem Leben, Zähigkeit und Verlangsamung

– Blau für Bewegungsgeschwindigkeit

Wann kommt der Voice Chat Riot?

Obwohl laut Aussage vieler, ein Voice Chat wie ihn andere Spiele (selbst Riots Valorant) haben, notwendig wäre, bleibt League of Legends sprachlos. Dafür wird die Palette der kommunikativen Signale erweitert. Jetzt gibt es zusätzlich klare Ansagen wie „Köder, Halt, Vorstoß und Alles oder Nichts“. Die Idee scheint nicht schlecht um genaue Absprache mit dem Team zu ermöglichen, dort wird sich erst zeigen müssen, dass die Community sie auch anzuwenden weiß (Hier verweise ich auf die Zweckentfremdung des „Gegner fehlen“ Signal).

Zusätzlich gibt es für Sicht und Augen jetzt Pings, welche indizieren ob dort Sicht bereinigt wurde oder steht und ein Timer der dir zeigt, wie lange das gegnerische Auge noch stehen wird. Wenn man ihn denn direkt bei Sich signalisiert.

Ein echt cooles Feature scheint die Abstimmungen über Objectives wie den Drachen und Baron. Nun kann man als Team angeben wer genau darum kämpfen will und wer nicht. Ein Indiz, was klare taktische Absprache ermöglicht… wenn richtig genutzt.

Mehr Hilfe für Einsteiger in der neuen Season

Im Jungle gibt es schon Hilfestellungen, nun gibt es aber Item, Runen, Beschwörer Zauber und Skills Vorschläge von Riot Selber. Sympathsicherweise sind alle Hilfen ausstellbar, wenn sie einen zu nervig erscheinen. Eine super Methode unerfahrene Spieler nicht hoffnungslos zurückzulassen und selbst wenn man einmal fillen muss, kann man davon profitieren.

Top, diese Änderungen

Die obere Seite wurde vernachlässigt und Riot wusste es. Um ihren Einfluss zu steigern wollen sie Toplanern schneller Erfahrung und Gold geben im Vergleich zur Mitte und Bot Lane. Ob damit das Solo Splitpushen und Fokus auf die Topside wieder attraktiv wird, muss sich noch zeigen.

Neue Season, neue Items… und Änderungen

Natürlich will Riot auch in dieser Pre-Season bekannte Itembuilds abändern, um es frisch zu halten. So erwacht zum Beispiel der Stab des Zeitalters wieder aus seinem Schönheitsschlaf und kommt auf die Kluft. Aber auch bekannte Items wie die Höllenmaske, Sonnenfeuerumhang und der Turbochemtank werden verändert und verlieren ihren mythischen Status. Dafür gibt es neue Gegenstände, die die Leere füllen werden und wieder völlig neue Dynamiken aufwerfen. Die neue Icathianische Ausdauer hat z.B. eine mini Swain Ult eingebaut. Das Item Strahlende Tugend gibt bei Aktivierung max. Leben und einen Radius in denen non-ultimative Fähigkeiten von Verbündeten Abklingzeitenverringerungen erhalten. Natürlich erhalten in dem Radius auch alle Leben zurück. Klingt broken? Ein bisschen, aber es lässt definitiv neue Möglichkeiten das Spiel zu spielen entstehen

Also, was passiert jetzt?

Selbstverständlich wird jetzt erstmal einiges in der Pre-Season ausprobiert und bis es wirklich ernst wird auch noch einiges verändert. Riot scheint es aber wieder geschafft zu haben ein paar Änderungen einzuwerfen, welche Probleme der alten Season lösen soll und neue Spannende Matches bringt, ohne seine Grundprinzipien total über den Haufen zu werfen und sich selbst zu verlieren. Man kann hoffen, dass die Einsteigerhilfen ihren Zweck erfüllen und die Toplane wieder an Wert gewinnt. Die Kommunikationsänderungen könnten tatäschlich mit Rafinesse genutzt werden. Alles in Allem also ein guter Start in die neue Season!

