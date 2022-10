Was ein Upset

Und wir reden nicht vom Fnatic Spieler. Gestern haben sich der 4. Seat DRX und 1. Seat GenG auf der Kluft getroffen um das 2. Halbfinale der LoL Worlds 2022 zu spielen. Für viele Zuschauer und Kommentatoren war klar, dass das eine einseitige Sache wird. DRX haben es in der Saison kaum aus den Playoffs geschafft und mussten sich mit Mühe hochspielen, während GenG ungeschlagen blieb.

Legacy of Deft

Aber schon gegen EDG zeigten sich DRX im Viertelfinale mutig und kampswillig. Auf den Veteranen ADC Deft läge ein Fluch hiess es, dass er niemals ins Halbfinale kommen würde. Dieses Mal wird alles anders meinte er und führte sein Team zum Sieg.

Hier zeigte sich schon, dass auch seine Mitspieler zu deutlich mehr fähig waren.

Support Beryl und ehemaliger World Champion zog jedes Mal seinen ungewöhnlichen Heimerdinger Ban auf sich, während die Kombo aus Jungler Pyosik und Mid Laner Zeka Schrecken auf der Kluft verbreiteten und ungewöhnliche Picks wie Kindred wählten.

RIP Chovy

GenG Mid Laner Chovy, der für seine perfekte Lane bekannt war und als Paradebeispiel für Mechanics galt hätte sich in diesem Game unter Beweis stellen müssen. Seit längerem dominierte er die koreanische Szene, schaffte es aber nie internationale Titel zu erlangen. Leider wirkte er fast blass im Vergleich zu Zeka, der vor allem in Game 2 mit Ahri ganz alleine das Spiel in seine Hände nahm.

Das Gipfeltreffen

Im Finale der LoL Worlds 2022 werden jetzt also DRX gegen T1 antreten. Nach dem Sieg gegenüber GenG sind alle Blätter neu geschrieben. Es gibt aber kaum einen epischeren Auftakt. Die alten Veteranen Faker und Deft die hier ihr junges Team mitnehmen und zum Sieg führen wollen. Der Upcoming Star Zeka, der wie kein anderer in diesen Worlds an Stärke zugelegt hat, gegen den ultimativen Demon King Faker. Deft der zusammen mit Beryl gegen die T1 Botlane Gumayusi und Keria beweisen muss (Die diese Worlds kaum eine Lane verloren haben), dass er es noch immer kann.

Es wird lange kein so spannendes Worlds Finale mehr gegeben haben. Man fragt sich nur, wie viele um 1 Uhr Nachts anfangen das Spiel an einem Sonntag zu gucken. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt…

VOD und Live Spiele könnt ihr hier sehen

Mehr League News gibt es auch