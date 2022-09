Das war ja mal eine mit Spannung erwartete Nintendo Direct am 13.09.2022. Wie bereits vermutet, kamen Zelda-Fans durchaus auf ihre Kosten. TLoZ: Tears of the Kingdom wurde endlich angekündigt!

Den 12. Mai 2023 dürfen wir jetzt alle schon einmal im Kalender rot markieren. Denn der langerwartete 2. Teil des Verkaufsschlagers „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ kommt in den Handel. Unter dem Titel „Tears of the Kingdom“ dürfen wir uns an der Seite von Link wieder kopfüber in ein neues Abenteuer stürzen.

Einen kleinen Vorgeschmack gibt uns Nintendo mit dem Ankündigungstrailer:

Ganze 5 Jahre hat uns Nintendo nun warten lassen. Die Erwartungshaltung der Fans ist dementsprechend groß.

Bis ganz zum Schluss der Direct mussten wir auf diese Ankündigung warten. Die von Leakern vermuteten Remakes älterer Zelda-Spiele standen leider nicht auf dem Programm.

Die Wartezeit bis zum Erscheinungstag von TLoZ: Tears of the Kingdom erscheint im Moment ja noch recht lange, jedoch ist auch der restliche Spiele-Nachschub und die blumigen Aussichten auf 2023 (Stichwort: Pikmin 4) durchaus vielversprechend.

Resident Evil, Kirby, Pikmin, Fire Emblem, Final Fantasy, Xenoblade Chronicles, die nächste Welle für Mario Kart und noch vieles mehr. Da sollte doch wirklich für jeden etwas dabei gewesen sein.

Ihr habt die Direct verpasst? Kein Problem! Die gesamte Präsentation könnt Ihr Euch hier anschauen:

Quelle: Nintendo