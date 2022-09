Wie bereits vermutet hat Nintendo gestern die neueste Ausgabe der Nintendo Direct angekündigt. Also heißt es nun: Nintendo Direct heute Nachmittag!

Ihr könnt heute Nachmittag ab 16:00 Uhr den Livestream verfolgen. Die rund 40-minütige Show zeigt das Line-Up für den bevorstehenden Winter. Eventuell bekommen wir aber auch noch ein wenig Vorschau auf das Frühjahr 2023, auch wenn der Tweet diesbezüglich nichts verrät.

Seid morgen am 13.09. um 16:00 Uhr (MESZ) bei unserem #NintendoDirect-Livestream dabei, der bei einer Länge von ca. 40 Minuten größtenteils Infos zu #NintendoSwitch-Spielen präsentiert, die noch diesen Winter veröffentlicht werden. Hier ansehen 🎥: https://t.co/WQd6lTgtiJ pic.twitter.com/IcBmsv1xqx — Nintendo DE (@NintendoDE) September 12, 2022

Allerdings darf man auch mit der ein oder anderen Überraschung rechnen. So haben ja einige Leaker im Vorfeld auf „wichtige Ankündigungen für Zelda-Fans“ spekuliert. Das neueste Gerücht besagt, dass der finale Name von TLoZ: Breath of the Wild 2 bekannt gegeben werden soll. Währenddessen würden sich Zelda-Fans auch über eine Neuveröffentlichung von TLoZ: The Wind Waker und/oder TLoZ: Twilight Princess freuen.

Sicherlich wird es wieder so Einiges auch für „Nicht-Zelda-Fans“ geben. Ganz typisch Nintendo werden ja die meisten Ankündigungen immer so lange als nur irgendwie möglich unter Verschluss gehalten. Und dass, obwohl Nintendo diesbezüglich vor geraumer Zeit Besserung gelobt hatte.

Lange müssen wir ja jetzt nicht mehr rätseln, denn die Nintendo Direct gibt es ja schon heute Nachmittag.

Hier könnt Ihr dann den Live-Stream verfolgen oder auch noch später als Aufzeichnung ansehen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Nintendo