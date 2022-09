Zusammenfassung der Nintendo Direct vom 13.09.2022

Habt Ihr gestern ebenfalls die mit Spannung erwartete Nintendo Direct vom 13.09.2022 angeschaut? Aus Zeitmangel konnte ich sie diesmal leider nicht live verfolgen, aber dank Aufzeichnung kann man das ja nachholen.

Wer auch dafür keine Zeit hat, findet in unserer kleinen Zusammenfassung alle spannenden News zu der Show. Fangen wir direkt mal an:

Den Anfang machte die Vorstellung von Fire Emblem Engage. Der Dämonendrache erwacht am 20. Januar 2023.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Rabbids sorgen zusammen mit Mario wieder für Furore. Zum kommenden Switch-Hit Mario + Rabbids Sparks of Hope (erscheint am 20. Oktober 2022) gab es neues Gameplay-Material. Hierfür könnt Ihr in der Aufzeichnung der Nintendo Direct direkt zu Minute 44:08 springen.

Die erste Überraschung kam von Shigeru Miyamoto selbst. Das Nintendo-Mastermind präsentiert die ersten Bilder vom für 2023 angekündigten Pikmin 4.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Was gab es sonst noch? Abenteuer auf einem außerirdischen Planeten gibt es mit Factorio, welches am 28. Oktober 2022 auf der Switch aufschlägt.

Ab dem 4. November 2022 dürfen endlich auch die Nintendo-Spieler It Takes Two erleben.

Freude darf auch bei den Mitgliedern von Nintendo Switch Online aufkommen. Klassiker wie GoldenEye 007, Spiele aus den Pokémon Stadium– und Mario Party-Reihen und mehr werden der Liste der Nintendo 64-Klassiker hinzugefügt.

Kirby kehr in Kirby´s Return to Dream Land Deluxe am 24. Februar 2023 auf die Switch zurück.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit acht neuen Abenteurern geht es einmal quer durch Solistia in OCTOPATH TRAVELER II. Bereits am 24. Februar 2023 beginnt die Reise.

Noch im November 2022 könnt Ihr Euch mit der Just Dance 2023 Edition im heimischen Wohnzimmer austoben.

Worauf alle gewartet haben

Last but not least kam dann die Ankündigung, auf die wir alle gewartet hatten: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nach fünf Jahren des Wartens bekommen wir am 12. Mai 2023 die Fortsetzung des Switch-Hits TLoZ: Breath of the Wild.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die gesamte Ausgabe der Nintendo Direct vom 13.09.2022 könnt Ihr Euch hier anschauen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Nintendo