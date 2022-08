Die Nintendo Direct Mini-Partner Showcase vom 28.06.2022 hatte ja den Early Access noch für das Jahr 2022 versprochen. Seit der gestrigen Gamescom Opening Night wissen wir es ganz genau: Return to Monkey Island vorbestellbar und erscheint am 19. September 2022.

Erneut führt uns das Abenteuer von Guybrush Threepwood in die Karibik. Der charismatische und unerschrockene Held, Lederjackenverkäufer und mächtiger Pirat will das Geheimnis der Mêlée Island endgültig lösen.

Doch das ruft auch alte Freunde und Feinde auf den Plan. So treffen Guybrush und der böse LeChuck auf hoher See erneut aufeinander.

Die Pressemitteilung verrät noch mehr Details: Die gewohnt witzigen Abenteuer von Guybrush in Return to Monkey Island stammen auch in dieser Fortsetzung aus der Feder der Serienschöpfer Ron Gilbert und Dave Grossman. Zum Leben erweckt mit atemberaubenden neuen Bildern von Rex Crowle (Knights & Bikes, Tearaway) und garniert mit einigen der ursprünglichen Monkey Island-Sprechern bietet Return to Monkey Island eine völlig neue, intuitive Steuerung, barrierefreie Funktionen und sogar ein paar mehr oder wenig gelungene Witze.

Das Spiel wurde bereits im Vorfeld von Fans heftig kritisiert. Lange warten müssen wir ja auf das fertige Spiel nicht mehr.

Return to Monkey Island ab sofort vorbestellbar. Das Spiel erscheint am 19. September 2022 für Nintendo Switch und PC.

Auf der offiziellen Homepage könnt Ihr noch mehr Infos einholen.

Quelle: Devolver Digital