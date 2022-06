Nintendo Direct Mini – Partner Showcase vom 28.06.2022

Während wir ja eigentlich auf die wirklich großen Ankündigungen von Nintendo warten, gab es nicht so ganz überraschend gestern eine Nintendo Direct Mini. Hier durften sich die Partnerfirmen und deren kommendes Line Up kurz präsentieren. Wir haben Euch hier alle News zusammengetragen:

Den Anfang machte Capcom mit der Ankündigung von Monster Hunter Rise: Sunbreak. Das DLC ist ab dem 30.06.2022 erhältlich. Über den Nintendo eShop könnt Ihr bereits schon jetzt in die Demo reinschnuppern.

NieR: Automata – The End of YoRHa Edition erscheint am 06.10.2022 und ist ab sofort vorbestellbar.

Lorelei and the Laser Eyes wurde mit einem kurzen Teaser vorgestellt. Der interessant aussehende Titel erscheint allerdings erst 2023.

Ebenso wie Super Bomberman R2. Das altbekannt Spielprinzip wurde mit einem ordentlichen Multiplayer aufgemöbelt. Leider erst auch ab 2023 und noch ohne genaues Datum angekündigt.

Die Mega Man Battle Network Legacy Collection steht auch erst im kommenden Jahr in den Startlöchern.

Dafür erobert ab dem 26.08.2022 Pac Man World Re-Pac die Nintendo Switch. Wie der Name schon sagt handelt es sich hierbei um eine Neuauflage des PlayStation-Titels. An Witz und Charme scheint es nichts eingebüßt zu haben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit Blanc wird es schwarz-weiß auf dem Screen. Für Februar 2023 angekündigt, kommt ein recht ungewöhnlicher und handgezeichneter Titel auf die Konsole. Ein Rehkitz und ein Wolfwelpe in einem Spiel, bei dem es um Teamwork und Zusammenhalt geht.

Kein besonderes Geheimnis wurde mit Return to Monkey Island offenbart. Der Titel kommt noch 2022 im Early Acces auf die Switch.

Ubisoft gewährte einen etwas tieferen Einblick in den bereits letztes Jahr angekündigten Titel Mario + Rabbids: Spark of Hope. Das genaue Releasedatum für das spaßige Team-Up ist der 20.10.2022. Ubisoft veröffentlicht dazu heute um 18:00 Uhr noch weitere Informationen auf den eigenen Kanälen auf Youtube und Twitch.

Little Noah: Scion of Paradise ist ab dem 28.06.2022 erhältlich und führt den Spieler in ein Roguelike-Action-Fantasy-Abenteuer.

Ab diesem Herbst dürfen sich dann die Eisenbahnfreunde in der Simulation Railgrade auf der Switch austoben.

Mit RPG Time: The Legend of Wright erscheint am 18.08.2022 ein ungewöhnliches RPG, welches innerhalb eines handgezeichneten Buches spielt. Der Titel ist ab sofort vorbestellbar.

Und da rennt er auch schon: Sonic Frontiers erobert diesen Winter auch die Nintendo Switch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Disney Dreamlight Valley erscheint am 06.09.2022. Den Ankündigungstrailer hatten wir Euch im April bereits vorgestellt. Das Free-2-Play-Spiel führt Euch in die zauberhafte Welt der Disney-Charaktere.

Live a Life ist ab dem 22.07.2022 erhältlich. Die Demo ist bereits jetzt erhältlich.

Die Ankündigung von Doraemon Story of Seasons: Friends of Great Kingdom gibt wieder Einblicke in das beschauliche Farmerleben und soll ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen.

Minecrafter müssen allerdings noch bis 2023 auf Minecraft Legends warten.

Dafür erscheint das Spin-Off der beliebten Dragon Quest-Reihe Dragon Quest Treasures bereits am 09.12.2022.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wir durften noch kurz in Fire Emblem Warriors: Three Hopes reinlinsen. Der Titel ist ab sofort erhältlich.

Der futuristische Titel No Man´s Sky hält am 07.10.2022 Einzug auf Eure Switch.

Ebenfalls im Oktober, genauer am 18.10.2022, erscheint A Plague Tale: Requiem – Cloud Version für die Nintendo Konsole.

Captain Velvet Meteor: The Jump+Dimensions könnt Ihr ab dem 28.07.2022 erwerben.

Die Portal: Begleiterkollektion hingegen könnt Ihr schon jetzt käuflich erwerben.

Mit Harvestella erscheint am 04.11.2022 eine Mischung aus Lebenssimulation und RPG.

Das Schlusslicht der Nintendo Direct Mini bildete dann Persona 5 Royal, welches ab dem 21.10.2022 auf der Nintendo Switch erscheint. Die beiden weiteren Teile, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable wurden ebenfalls angekündigt. Das genaue Datum wurde allerdings noch nicht verraten.

Zu guter Letzt könnt Ihr Euch natürlich auch noch die gesamte Showcase hier ansehen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Nintendo