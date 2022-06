No Man’s Sky „Switch Edition“ erscheint als Single-Player-Version

Hello Games ambitioniertes Weltraum-Epos No Man’s Sky wird am 7.Oktober 2022 auch für die Switch erscheinen. Wer sich auf den Multiplayer zusammen mit Freund*innen gefreut hat, wird allerdings enttäuscht sein. Laut der offiziellen Website des Spiels wird No Man’s Sky „Switch Edition“ zum Start ein Einzelspielererlebnis sein.

„Als preisgekröntes Live-Service-Spiel wird die Switch Edition auch nach der Veröffentlichung von einer kontinuierlichen Weiterentwicklung profitieren.“ heißt es. Auf der Switch bekommt ihr gleich von Beginn an alle neue Inhalte, die der Publisher seit dem ursprünglichen Release im Jahr 2016 für das Spiel herausgebracht hat. Dabei handelt es sich um insgesamt 20 Updates aus 6 Jahren. Ob der Multiplayer noch nachgeliefert wird, ist zurzeit jedoch noch unklar. Bei der Erstveröffentlichung von No Man’s Sky im Jahr 2016 wurde das Spiel dafür kritisiert, dass es bestimmte Multiplayer-Fähigkeiten und -Funktionen nicht enthielt.

Die No Man’s Sky „Switch Edition“ wird digital über den Nintendo eShop und als physische Edition bei allen bekannten Händlern verfügbar sein. Zum ersten Mal könnt ihr auch eine physische Kopie der PlayStation 5-Version erwerben.

Quelle: Nomanssky.com

Bildquelle : Hello Games