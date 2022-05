LEGO Optimus Prime offiziell vorgestellt

LEGO hat es in der Vergangenheit schon immer verstanden, Film- oder Videospielikonen ins Klötzchenformat zu übertragen. So findet man in der schier unerschöpflichen LEGO-Auswahl Nintendo– und SEGA-Produkte, eine riesige Auswahl an Star Wars- und Batman-Spielzeug und weitere kreative Sets. Gestern wurde nun auch der LEGO Optimus Prime vorgestellt.

LEGO enthüllte am Donnerstag offiziell die neueste Ergänzung seiner Popkultur-Reihe und präsentierte den Transformer Optimus Prime. Dieser ist fertig aufgebaut ca. 35 cm groß und verwandelt sich, ganz wie sein filmisches Vorbild, in einen Truck. Die Optik richtet sich allerdings weniger nach den Kinofilmen, sondern folgt dem Vorbild der klassischen Cartoon-Serie. Gerade dies dürfte allerdings die älteren (aber im Herzen jung gebliebenen) Fans besonders ansprechen. Ob es weitere Figuren aus dem Transformer-Universum geben wird, ist leider derzeit noch nicht bekannt. Die Entwicklung der Figuren, die sich ohne Umbau verwandeln können, hat die Tüftler der dänischen Klötzchen-Firma sicherlich vor eine größere Herausforderung gestellt.

Der Preis für Optimus Prime wird im Shop mit 169,99 € angegeben. Verfügbar ist der Transformer ab dem 01. Juni 2022 im LEGO-Shop.

Die große und verwandelbare Optimus Prime-Figur von LEGO wird mit Sicherheit nicht die letzte sein, die sowohl die ganz jungen, aber auch die älteren Fans begeistern wird. Immerhin bereitet sich LEGO auf weitere Veröffentlichungen der Super Mario-Linie vor. Hier wird Prinzessin Peach, bzw. deren Schloss aus Super Mario 64 im Fokus stehen.