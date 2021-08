Die 10 besten Mario-Spiele?

Puh! Keine einfache Aufgabe. Die 10 besten Mario-Spiele sind durchaus eine Herausforderung. Geschmäcker sind verschieden und jedes Spiel hat seinen eigenen Reiz und kommt bei manchem Spieler gut oder eben nicht gut an. Mario hat in so vielen Spielen mitgewirkt, so dass ich mich hier in erster Linie nur an die Hauptspiele gehalten habe.

Ich habe extra alle Sportspiele und auch die Mario-Kart-Reihe nicht berücksichtigt. In meinem subjektiven Empfinden habe ich meine liebsten Mario-Spiele in eine Reihenfolge gebracht, die von Euch, meinen geschätzten Lesern, durchaus kontrovers betrachtet werden darf.

Also hier nun meine Top 10

Platz 10: Super Mario Land

Super Mario Land erschien im Jahr 1989 in Japan und den USA. 1990 folgte dann die Erstveröffentlichung in Europa. Das Spiel war einer der Starttitel für den Game Boy.

Im Spiel musste der Spieler in die Rolle des Klempners Mario schlüpfen und Prinzessin Daisy aus den Fängen des Weltraummonsters Tatanga befreien.

1992 kam noch der Nachfolgetitel: Super Mario Land 2: 6 golden Coins für den Game Boy, welcher als Urvater der Wario-Land-Reihe gilt.

Platz 9: Super Mario Bros.

Irgendwie darf in der Liste der 10 besten Mario-Spiele das wichtigste Mario-Spiel nicht fehlen. Für viele ist es immerhin sowas wie der Urvater der Plattformer bzw. Jump ´n Run-Spiele. 1985 erschien Super Mario Bros. zuerst in Japan für das Famicom und kam 1987 für das NES auf den westlichen Markt.

Während sich Arcadespiele zumeist auf einen Bildschirm beschränkten, auf dem das ganze Spielgeschehen stattfand (z. B. Donkey Kong), wurde der Spieler dank Side-Scrolling durch komplexere Level geschickt.

In der Rollte des Klempners Mario begegnen wir König Koopa, der Prinzessin Toadstool entführt hat. Beinahe schon legendär der verhasste Satz: Thank You, Mario! But our Princess is in another Castle.

Platz 8: New Super Mario Bros.

Das Jahr 2006 brachte uns für den Nintendo DS einen kleinen Rückschritt, da das brandneue Mario-Spiel New Super Mario Bros. den mutigen Schritt zurück zu 2D brachte.

Auch diesmal hat sich Prinzesin Peach entführen lassen und Mario steht zur Rettung parat. Durch 80 Level, verteilt auf 8 Welten geht die Suche nach der begehrten Monarchin.

Das 2D-Konzept war so beliebt, dass es 2009 mit New Super Mario Bros. Wii den Sprung auf die Heimkonsole schaffte. 2012 folgte ein zweiter Teil für den Nintendo 3D. Ebenfalls in 2012 kam mit New Super Mario Bros. U für die WiiU ein weiterer Teil heraus. Das Remake hiervon ging 2019 mit New Super Mario Bros. U Deluxe für die Nintendo Switch an den Start.

Platz 7: Mario RPG´s

Den 7. Platz müssen sich gleich 2 Serien teilen. Aber als großer RPG-Fan finde ich, dass diese auch ihren ordentlichen Platz in diesem Ranking erhalten müssen.

Zunächst gibt es da die Paper-Mario-Reihe:

Paper Mario stammt aus dem Jahr 2000 und wurde für das N64 entwickelt. Fortgesetzt wurde die Reihe 2004 mit Paper Mario: Die Legende vom Äonentor für den Nintendo Gamecube. 2007 folgte die nächste Stufe und Super Paper Mario für die Wii erschien. Auch der 3DS bekam mit Paper Mario: Sticker Star im Jahr 2012 einen eigenen Ableger spendiert. 2016 landete dann Paper Mario: Color Splash auf der WiiU und schließlich brachte uns das Jahr 2020 Paper Mario: The Origami King auf die Nintendo Switch.

Mit der Mario & Luigi-Reihe kam der RPG-Spaß auch auf dem Game Boy Advanced und später auf dem DS/3DS zu Ruhm und Ehre.

Alles begann 2003 mit Mario & Luigi: Superstar Saga für den GBA. Es folgte 2005 Mario & Luigi: Zusammen durch die Zeit und 2009 Mario & Luigi: Abenteuer Bowser für den DS. Für den 3DS folgten noch Mario & Luigi: Dream Team Bros. (2013), Mario & Luigi: Paper Jam (2015), Mario & Luigi: Superstar Sage + Bowsers Schergen (2017) und Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.´s Reise (2018).

Platz 6: Super Mario World 2: Yoshi´s Island

Auch wenn Mario hier nur als Baby (und auch noch äußerst lästig) auftreten darf, zählt das Spiel offiziell als Mario-Spiel und ist daher auch in dieser Liste vollkommen zu Recht vertreten.

1995 kam Super Mario World 2: Yoshi´s Island für das SNES in den Handel. 2002 wurde das Spiel für den GBA unter dem Namen Yoshi´s Island: Super Mario Advance neu aufgelegt. Ein an dieses Spiel angelehnter Ableger für den DS erschien 2006 mit Namen Yoshi´s Island DS.