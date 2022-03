Jetzt kommt LEGO Peach

Nach dem großen Erfolg von LEGO Super Mario erweitert der dänische Spielzeughersteller das Super Mario Universum mit dem interaktiven Starterset LEGO Peach.

Bereits ab dem 1. August 2022 können kleine und auch große Fans ihre Sammlung rund um die kunterbunte Welt von Super Mario mit der Pilzkönigreich-Prinzessin Peach und ihrem eigenen Starterset erweitern. Die von LEGO in Zusammenarbeit mit Nintendo entwickelte Spielreihe ermöglicht den ganz eigenen Aufbau von Spiellevel zuhause.

Die offizielle Pressemitteilung von LEGO liest sich wie folgt:

Ausgestattet mit ihrer unverwechselbaren Stimme und besonderen Soundeffekten, können LEGO Super Mario Fans gemeinsam mit der interaktiven LEGO Peach digitale Münzen sammeln […]. Die interaktiven LEGO Peach, LEGO Mario und LEGO Luigi Spielfiguren lassen sich zudem per Bluetooth miteinander verbinden (zwei gleichzeitig). Im Zweispieler-Modus können Spieler zusammen digitale Bonusmünzen verdienen oder gemeinsam gegen Bösewichte antreten.

Ebenfalls ab August wird es auch das LEGO Super Mario Peach Schloss Erweiterungsset geben. Entsprechend tummeln sich im Schloss dann weitere Charaktere, wie Toadette, Ludwig bis hin zu Bowser.

„Prinzessin Peach ist ein absoluter Fanfavorit – nur einer der Gründe, weshalb wir sie und das legendäre Schloss in unsere LEGO Super Mario Welt inkludiert haben“, so Simon Kent, Creative Lead bei der LEGO Gruppe. Um den Zweispieler-Modus einführen zu können, haben wir letztes Jahr LEGO Luigi in die Produktlinie integriert. Jetzt freuen wir uns sehr, dass wir das Element des gemeinsamen Spielens mit der Einführung von LEGO Peach weiter ausbauen können. Die Prinzessin wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die berühmten Brüder auf ihrer Reise zu begleiten, ihre Gegner zu besiegen und dabei so viele Münzen wie möglich zu sammeln.“.

Weiterer Spielspaß

Damit der Spielspaß nicht zu kurz kommt, kommen auch weitere Sets ab August in den Handel. Wir haben Euch aus der Pressemitteilung die Sets mit der jeweiligen unverbindlichen Preisempfehlung zusammengestellt:

Abenteuer mit Peach Starterset (71403): 59,99 EUR

Gumbas Schuh Erweiterungsset (71404): 9,99 EUR

Fuzzy Flippers Erweiterungsset (71405): 24,99 EUR

Yoshis Geschenk Haus Erweiterungsset (71406): 29,99 EUR

Katzen-Peach Anzug und der Gefrorene Turm Erweiterungsset (71407): 69,99 EUR

Peachs Schloss Erweiterungsset (71408): 129,99 EUR

Maxi-Spikes Wolkengipfel Challenge Erweiterungsset (71409): 59,99 EUR

Quelle: LEGO