Kao the Kangaroo hüpft früher auf Konsole und PC

Während wir in den vergangenen Wochen, Monaten, ja sogar Jahren ständig über Verzögerungen bei der Produktion oder über Verspätungen heiß begehrter Games berichten mussten, beweist Tate Multimedia, dass es auch einmal anders gehen kann. Kao the Kangaroo darf entgegen dem erwarteten Termin im Juni bereits schon am 27.05.2022 auf den Konsolen und dem PC loshüpfen.

Doch wer ist eigentlich der neue Hüpfer in Town? Nun, so neu ist der Protagonist gar nicht, handelt es sich bei Kao doch um ein Reboot des Action-Platformer. Genauer gesagt, hat das australische Beuteltier aus dem polnischen Studio bereits 22 Jahre auf dem Buckel.

Die älteren Gamer erinnern sich vielleicht noch an das launige Hüpfspiel auf PC und Dreamcast aus dem Jahr 2000. Ein GameBoy Advance-Spiel mit dem gleichen Titel, allerdings komplett verändertem Gameplay, folgte relativ schnell im Jahr 2001.

> Wir feiern 30 Jahre Kirby.

Erfolg bedeutet ja auch immer Fortsetzung und so durfte das schlagkräftige Känguru bereits 2003 erneut auf PC, Xbox, PS2 und dem GameCube weiterhüpfen. Der dritte Teil wurde dann nur noch auf PC veröffentlicht und konnte an den Erfolg von einst nicht mehr anknüpfen.

Das soll sich jetzt im Jahre 2022 wieder ändern und Kao the Kangaroo startet zeitgleich auf PC und sämtlichen aktuellen Konsolen. Den Trailer haben wir für Euch mal rausgekramt, also seht einfach selbst mal kurz rein:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kao the Kangaroo erscheint am 27.05.2022 für PC, Xbox One und Series X|S, PlayStation 4|5 sowie für die Nintendo Switch (Retailversion sowie digital).