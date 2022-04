Special: 30 Jahre Kirby

Herzlich Willkommen zu unserem Special über den niedlichen, rosa Wunderhelden aus dem Dreamland vom Planeten Pop und unseren Rückblick auf 30 Jahre Kirby. Auch Nintendo feiert den Supersauger und hat ihm mit Kirby und das vergessene Land ein grandioses Abenteuer spendiert. Aber da ist noch so viel mehr. Also, folgt uns auf unserer Tour durch Kirbys bewegtes Leben.

Wie alles begann…

Anfang der 90er Jahre war der GameBoy von Nintendo der beste Weg Unmengen seines Taschengeldes zu verschleudern. Neben Tetris und natürlich dem Zugpferd Mario waren auch neue Helden in Planung. Jedoch zählte Kirby nicht dazu. Ganz im Gegenteil: Kirby wurde von dem damals 19jährigen Masahiro Sakurai lediglich als Platzhalter konzipiert. Nintendos First-Party-Studio HAL Laboratory, Inc. arbeitete an einem neuen Plattformer-Spiel und der noch sehr junge Programmierer entwickelte eine kleine kugelförmige Lebensform und gab ihm den Namen Popopo. Der kleine Kerl eroberte die Herzen der anderen Entwickler im Sturm und so durfte er der Held werden, den wir alle heute kennen und lieben.

Als Namensgeber fungierte hier der Rechtsanwalt John Kirby, der die Firma Nintendo in den USA erfolgreich in mehreren Prozessen vertrat. GameBoy-Spiele waren zwar schwarz-weiß, jedoch gab es hinsichtlich der Cover-Gestaltung der Verpackung Streit zwischen Masahiro Sakurai und Shigeru Miyamoto. Letzterer wollte den knuffigen Supermampfer in leuchtendem Gelb, während Kirbys Vater für Rosa plädierte. Nachdem sich Rosa durchgesetzt hatte, kam diese Info wohl für die nordamerikanischen und die europäischen Hersteller der Umverpackung zu spät, so dass Kirby auf den Covern in diesen Ländern einfach weiß gelassen wurde. Gleiches passierte auch in der jeweiligen Fernsehwerbung, die einen doch sehr blassen Protagonisten zeigte. Dem großen Erfolg des Spiels tat dies übrigens keinen Abbruch. Hoshi no Kirby oder eben Kirby´s Dream Land wurde ein großer Erfolg und mit diesem auch ein neuer Held geboren.

Feinde

Als ewigen Gegenspieler, der bei einem Helden ja auch nicht fehlen darf, wurde König Dedede (damals noch eingedeutscht zu „König Nickerchen“) erschaffen. Dieser Gegner, der ja nicht so wirklich einer der Bösen ist, begleitet unseren Helden bis zum heutigen Tag. Daneben wurde eine Vielzahl von kleinen Gegnern erschaffen, die von Kirby eingesaugt werden können. Sofern dieser Gegner über eine besondere Fähigkeit verfügt, kann Kirby aus der kleinen Zwischenmahlzeit direkt die Kräfte in sich aufnehmen und sie für sich nutzen. Da ist vom Feuerspucken bis hin zum Laserbeam, vom Eishauch bis zum versteinerten Superhelden alles dabei.

Gut, soviel zur Vorgeschichte und zur Entstehung. Der große Erfolg führte selbstverständlich zur Fortsetzung und auch zur Weiterentwicklung. Werfen wir also einen Blick auf die Spiele in ihrer Gesamtheit.

GameBoy

1992 erschien das erste Spiel Kirby´s Dream Land

1993 folgte Kirby´s Pinball Land – Kirbys kugelige Form bot sich ja regelrecht an und so wurde aus dem kleinen Helden ein Pinball, der sich durch sehr fantasievolle Flipper-Tische ballerte.

1995 Kirby´s Dream Land 2 – damals waren die Namensgeber noch nicht so findig und so durfte Kirby Teil 2 seines Abenteuers bestreiten. Auch hier war es zunächst König Dedede, der für Unruhe sorgte. Jedoch steckte, wie bereits im ersten Teil, auch hier ein besonderes Mastermind hinter dem ganzen Chaos.

1995 Kirby´s Block Ball – Nachdem Kirby als Ball sich bereits als Flipperkugel äußerst clever im Einsatz zeigte, konnte er in dieser Break Out-Variante mit dem Kopf sprichwörtlich durch die Wände.

1997 Kirby’s Star Stacker – Hier wurde ein bisschen Tetris mit dem Erfolgskonzept Kirby kombiniert.

NES

Die NES-Ära ist leider sehr schnell abgehakt. Lediglich Kirby´s Adventure schaffte es 1993 noch auf die beliebte Heimkonsole.

SNES

1994 Kirby´s Dream Course – Wieder einmal mehr durfte Kirby als Kugel, diesmal auf dem Minigolf-Platz, herumkugeln.

1995 – Kirby´s Ghost Trap – In Japan erschien Puyo Puyo und wurde für die westliche Welt mit Charakteren aus der bunten Welt von Kirby angereichert.

1996 – Kirby´s Fun Pak – endlich wieder zurück in seinem Jump ’n‘ run-Metier und mit im Gepäck lauter altbekannte Gegner, aber auch ein paar neue inklusive derer Fähigkeiten

1997 – Kirby´s Dream Land 3 – der dritte Teil schaffte es leider aufgrund der Veröffentlichung des N64 nicht mehr nach Europa. Dafür durfte der kleine Wunderheld in Japan und in den USA nochmal so richtig auf den Putz hauen

1998 – Kirby no Kirakira Kids – dieses Geschicklichkeitsspiel mit Kirby erschien nur noch in Japan. Der westliche Markt wurde bereits total vom N64 beherrscht.

N64

2000 – Kirby 64: The Chrystal Shards – Kirby kokettierte hier erstmals mit der dritten Dimension. Die Umgebung wurde zwar dreidimensional konzipiert, allerdings konnte sich unser Held lediglich auf festen Wegen bewegen.

Leider war dies auch der einzige Ausflug des kleinen Kerls auf das N64. Dafür kam der Handheld in Form des GameBoy Colors zurück. Allerdings schaffte es das im Jahr 2000 erschienene Geschicklichkeitsspiel KoroKoro Kirby nicht über die Landesgrenzen von Japan hinaus. Dann erschien der GameBoy Advance und mit ihm auch wieder ein Abenteuer mit Kirby.

GameBoy Advance

2002 – Kirby: Nightmare in Dreamland

2004 – Kirby and the amazing mirror

Gleich zwei Jump ’n‘ run-Abenteuer mit Kirby wurden uns für den GBA beschert. Währenddessen aber auch schon der GameCube mit einem Spiel in den Startlöchern stand, welches ursprünglich bereits auf dem N64 erscheinen sollte. Doch das war noch nicht alles in 30 Jahren Kirby.

Nintendo GameCube

2003 – Kirby Air Ride – Kirbys Ausflug in die Racer-Szene, aber auch der einzige Auftritt der rosa Knutschkugel auf dem GameCube

Nintendo DS

Neuer Handheld – neue Abenteuer mit Kirby

2005 – Kirby: Power Paintbrush – dank des Touchscreens des neuen DS konnten die Spieler Kirby auf ganz neuen Wegen durch sein Abenteuer begleiten

2006 – Kirby: Mouse Attack – hier bekam es der Held vom Planet Pop mit ganz neuen Gegner zu tun

2008 – Kirby: Super Star Ultra – hierbei handelt es sich um die Neuauflage des für das SNES erschienene Spiel Kirby´s Fun Pak

2011 – Kirby: Mass Attack – den Abschluss auf dem NDS machte Kirby mit einem weiteren Geschicklichkeitsspiel und jeder Menge Kirbys

Nintendo Wii

2010 – Kirby und das magische Garn – Kirby aus Wolle in einer Welt aus Stoff, Garn, Knöpfen, Klett- und Reißverschlüssen. Neue Fähigkeiten, aber immer noch der gleiche Hunger auf Gegner und deren Fähigkeiten.

2011 – Kirby´s Adventure Wii – das Spiel, welches wohl am längsten zwischen Planung, Entwicklung und Fertigstellung gebraucht hat. Eigentlich hätte es bereits 2005 auf dem GameCube Premiere feiern sollen. Nicht verwunderlich, dass die Spielmechanik wieder auf Kirbys alte Fähigkeiten zurückgesetzt wurde. Allerdings konnten vier Spieler gemeinsam das Abenteuer bestreiten.

Weiter geht es mit dem 3DS und 30 Jahre Kirby

Nintendo 3DS

2014 – Kirby Triple Deluxe – fast schon ein klassisches Jump ’n‘ run mit Höhen und Tiefen, wie unser Redakteur damals empfand

2015 – Kirby Fighters Deluxe – nachdem Kirby sich auch schon auf dem GC sowie der Wii bei den Smash Bros. wacker geschlagen hatte, bekam er sein eigenes Beat ´em up spendiert. Das Spiel basiert auf dem wilden Kampfmodus aus „Kirbys Recken“ ausKirby: Triple Deluxe

2015 – Dedede´s Drum Dash Deluxe – eigentlich kein Kirby-Spiel, allerdings hüpft und tanzt die rosa Discokugel auch hier durch König Dededes Rhythmus- und Musikspiel, welches es im 3DS-eShop in Europa gab

2016 – Kirby: Planet Robot – Endlich wieder Jump ’n‘ run-Action mit Kirby, Robotern und neuen sowie alten Freunden und Feinden (unser Test von damals!)

2017 – Team Kirby Clash Deluxe – und noch einmal eine Kirby-Prügelei, diesmal basierend auf „Kirbys Teamjagd“ aus Kirby: Planet Robot und als Free-2-Play zu haben

2017 – Kirby´s Blowout Blast – Kirby plus Geschwindigkeit und 25 Level, die es gilt auf Zeit zu durchqueren

2017 – Kirby Battle Royale! – da ist der Name auch Programm: es darf wieder gekloppt werden, diesmal aber Kirby gegen Kirbys

Nintendo Switch

2018 – Kirby Star Allies – Kirbys erster Ausflug auf die Switch

2019 – Super Kirby Clash – ebenfalls, wie bereits zuvor auf dem 3DS – ein Free-2-Play-Titel und ein Beat ´em up

2020 – Kirby Fighters 2 – Arena-Prügelspiel aus dem eShop von Nintendo

2022 – Kirby und das vergessene Land – das aktuelle Spiel (und hier der Test), aber sicherlich nicht das letzte Abenteuer mit Kirby.

Das waren sie, die vergangenen 30 Jahre Kirby. Vielen Dank, dass Ihr uns auf unserer kleinen Reise durch Kirbys Vergangenheit begleitet habt. Wir wünschen dem kleinen Kerl Happy Birthday! Auf die nächsten 30 Jahre Kirby.