Game Pass März 2022 – Mit den Guardians on Tour

Mit dem Xbox Game Pass März 2022 geht es für uns mit den Guardians of the Galaxy auf Mission. Ultimate Mitglieder können Marvel’s Guardians of the Galaxy uneingeschränkt genießen.

Xbox Game Pass März 2022 Konsole

Jetzt verfügbar:

FAR: Changing Tides

Ab 03. März:

Lightning Returns: Final Fantasy XIII

Ab 10. März:

Kentucky Route Zero

Lawn Mowing Simulator

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Young Souls

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot am 15. März:

NieR: Automata

PHOGS!

Torchlight III

The Surge 2

> Die Nachzügler aus Ende Februar.

Trailer zu Lawn Mowing Simulator.

