Der Pokémon Day 2022 steht kurz bevor und wir haben ein paar Neuigkeiten und Informationen rund um den Taschenmonster-Feiertag zusammengetragen.

Was ist der Pokémon Day?

An jedem 27. Februar gedenken wir der Geburtsstunde des weltweiten Phänomens. An diesem Tag wird der Veröffentlichungstag der GameBoy-Spiele Pokémon Rot und Grün (die grüne Edition wurde für den internationalen Markt später in Blau geändert) in Japan im Jahr 1996 zelebriert. Zwar war der Hype damals sehr groß, aber mit einer solchen Langlebigkeit hatte damals wohl auch keiner gerechnet. Der erste Pokémon Day wurde im Jahr 2016 anlässlich des 20. Jubiläums gefeiert.

Auch in diesem Jahr findet der Pokémon Day am 27. Februar statt. Anlässlich dieses Tages gibt es von The Pokémon Company Neuigkeiten in Form einer Pokémon Presents, in der wahrscheinlich einige neue Informationen zu aktuellen und kommenden Spielen der Serie gezeigt werden.