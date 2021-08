Pokémon Presents für kommende Woche angekündigt

Pokémon Presents mit neuen Informationen über künftige Spiele

The Pokémon Company hat via Twitter mitgeteilt, dass die neueste Ausgabe der Pokémon Presents in der kommenden Woche stattfindet. Genauer am 18. August 2021, 15:00 Uhr deutscher Zeit.

Wir dürfen mit Neuigkeiten zu Pokémon-Legenden: Arceus, Pokémon: Strahlender Diamant und Pokémon: Leuchtende Perle rechnen. Die letztgenannten Spiele erscheinen am 19. November diesen Jahres, Pokémon-Legenden: Arceus ist für den 22. Januar 2022 angekündigt.

Attention, Trainers! Tune in to our YouTube channel on Wednesday, August 18, 2021, at 6:00 a.m. PDT for a #PokemonPresents video presentation featuring #PokemonBrilliantDiamond, #PokemonShiningPearl, and #PokemonLegendsArceus! pic.twitter.com/quBEdaCce2 — Pokémon (@Pokemon) August 13, 2021

Quelle: The Pokémon Company via Twitter