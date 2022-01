Gaming: Spiele, die 2022 begeistern werden

Die Gamingbranche schläft nie und es gibt ständig neue Hypes und Trends, die die Massen der Gamer in Aufruhr versetzen. Auch 2022 wird es wieder spielerische Neuerscheinungen geben, die für jede Menge Spaß sorgen. Aber auch in Sachen Sicherheit wird Online-Gaming immer besser. So werden heute in VPN Casinos mehr Anonymität und Datensicherheit geboten als je zuvor. Und bei den Konsolen gibt es ständig technische Neuerungen, die für noch mehr grafische Details und Highlights sorgen. Und was wird spielerisch 2022 auf dem Plan stehen? Es gibt einige interessante Neuerscheinungen!

Pokémon Legenden Arceus – die Switch bekommt Zuwachs

Große Freude bei den Nintendo Fans, denn schon am 28. Januar 2022 steht mit Pokémon Legenden Arceus der erste Teil einer ganz neuen Reihe auf dem Programm. Angelehnt an die Erfolgskracher Pokémon Schwert und Schild wird der neue Teil eine Open-World Gestaltung bieten und neues Licht auf die bekannten Pokémon-Welten werfen. Die Fang- und Kampfsysteme wurden für den neuen Teil vollkommen überarbeitet, gespielt wird zur Freude zahlreicher Fans in der bekannten Sinnoh-Region.

Die Vorbestellungen laufen bereits auf Hochtouren und die meisten Pokémon Liebhaber können es nicht mehr abwarten, bis es endlich zum ersten Mal, im Stil von Monster Hunter, heißt, die offene Welt der Pokémons zu erkunden.

Dying Light Teil 2: Stay Human

Endlich dürfen auch die Spieler eigene Entscheidungen treffen, was den Hype um das am 4. Februar erscheinende Spiel Dying Light 2 erklärt. Für Xbox, Playstation und PC wird der neuste Teil der Serie die Messlatte immens höher legen. Die Entwicklung des Spielfortschritts in der postapokalyptischen Welt ist vom Spieler abhängig und kann durch eigene Entscheidungen maßgeblich beeinflusst werden.

Die offene Welt kann erkundet werden, bei den Waffen und Ausrüstungen wurde erheblich nachgerüstet. Neue Fraktionen und Charaktere erweitern das Gameplay, doch die beliebten Nahkampf- und Parkour-Techniken sind erhalten geblieben. Für Fans von Dying Light ist der neue Teil buchstäblich ein Must-have, was glücklicherweise schon im Februar erscheint.

Horizon: Forbidden West

Als exklusiver PS4- und PS5-Titel ist Horizon: Forbidden West für viele Zögerer wohl ein Grund, sich die Konsole doch noch zuzulegen. Problematisch scheinen nur die Lieferschwierigkeiten von Sony zu sein, denn auch ein Jahr nach Release gibt es weit mehr Bedarf als es Konsolen gibt. Forbidden West ist aber dennoch hoch im Kurs, denn es erscheint auch für die PS4. Nachdem der erste Teil des Publishers Guerrilla Games, Zero Dawn, bereits eine ganze Menge Fans generieren konnte, wird Aloy auch in diesem Teil wieder in die wilde Welt einer postapokalyptischen Szenerie geschickt. Die Erde ist am Sterben und Aloy hat nur eine Wahl. Mit neuen Waffen und Werkzeugen müssen neue Stämme kennengelernt und Verbände gegründet werden. Ob das Überleben gesichert ist?



Elden Ring – gefeiert und lange ersehnt

Mit Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 ein gefeiertes Highlight für den PC, die Xbox und die Playstation. Mit den beliebten Kampfsystemen der beiden Giganten Bloodborne und Darksouls wurde jetzt mit Elden Ring zum ersten Mal ein Open World Spiel kreiert, das gigantische Abwechslung bieten soll. Mitwirkend war natürlich auch der Game of Thrones Autor George R.R. Martin, der mit der modernen Technik eigentlich so gar nichts anfangen kann.



Die Fans erwarten die offene Welt von Elden Ring mit hoher Spannung, zumal hier im KOOP-Modus die Welt erkundet werden kann. Gigantische Bosskämpfe, ein brillantes Gameplay und eine spannende Story im Stil von Dark Souls gehören zu den Garantien, dass hier ein neuer Blockbuster released wird.

Starfield – das neue Wunder von Bethesda

Die schlechte Nachricht für alle Fallout- und Skyrim-Fans: Wer auf Starfield setzt, muss noch bis zum November 2022 darauf warten. Seit 25 Jahren ist es das erste Mal, dass Bethesda nicht auf ein neues Elder Scrolls oder auf einen weiteren Teil der beliebten Fallout-Serie setzt. Jetzt steht ein gänzlich neues Universum in den Startlöchern. Todd Howard, der Spieldirektor von Bethesda spricht von einer Art Skyrim im Universum. Und tatsächlich scheint die Neuerscheinung, die in First- und Third-Person spielbar ist, den Gamer in ein entferntes Gebiet zu versetzen, das sich weit weg vom Sonnensystem befindet. Welche Abenteuer dort warten, ist bislang noch nicht weiter erörtert worden. Klar scheint aber jetzt schon zu sein, dass Fans von Skyrim und Fallout mit Starfield auf ihre Kosten kommen werden.



God of War: Ragnarok – unklares Erscheinungsdatum exklusiv für PS4 und PS5

Wann God of War: Ragnarok tatsächlich veröffentlicht wird, ist bislang nicht bekannt gegeben worden. Klar ist aber, dass 2022 als Release Termin vorgesehen ist. Allerdings hüllen sich die Macher nicht nur beim Veröffentlichungstermin, sondern auch bei den Inhalten des neuen Spiels in Schweigen. Es soll das zweite, aber gleichzeitige auch letzte Spiel der Reihe werden und die Spieler ziehen diesmal direkt in den kältesten Winter aller Zeiten. Schneeschlitten und vereiste Seen werden eine wichtige Rolle spielen, denn der Vorbote der Endzeit ist nah. Wie genau das Gameplay sich, verglichen zum ersten Teil, verändert hat und welche Neuerungen warten, ist leider noch nicht bekannt gegeben worden.



Endlich wieder: Bayonetta 3 – exklusiv für Nintendo Switch

Bayonetta ist eine der beliebtesten Spielreihen, die auch für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Die Hack-n-Slash Spiele werden von Platinum Games veröffentlicht und mit Bayonetta 3 scheint ein exklusiver Titel nur für die Nintendo Switch auf den Markt zu kommen. Angekündigt wurde der Knaller schon im Jahr 2017, doch erst 2021 wurde dann ein erster Trailer gesichtet, der das vertraute Gameplay, aber auch neue Elemente zeigte. Außerdem wurde die alte Diskussion über die Protagonistin erneut ins Rollen gebracht. Fans sind jetzt bereits äußerst gespannt, wann endlich ein fester Termin für den Release genannt wird. Bislang ist nur klar, dass die Veröffentlichung in jedem Fall noch 2022 stattfinden soll.



Hype schon weit vor Erscheinungsdatum

Jedes Jahr werden die neusten Trends der Games für PC und Konsole veröffentlicht. Viele Spiele werden bereits zum Hype, lange bevor sie erstmals spielbar sind. Doch auch zahlreiche Indie-Titel erblicken im Jahr 2022 wieder das Licht der Welt und es kann sich lohnen, hier auch mal einen zweiten Blick darauf zu werfen. Nicht selten entdecken echte Fans darunter Spiele, die zwar nicht zu den Triple AAA-Titeln gehören, aber dennoch für viel Spannung und Spaß sorgen.