Die Liebesgeschichten im Spiel Mass Effect

17 Romanzen erwarten den Spieler in der Mass Effect Legendary Edition, doch wie klappt es wirklich mit den Dates? Was sind die Geheimnisse der Charaktere, die theoretisch für ein prickelndes Tete a Tete bereitstehen? Der Weltraum ist kein Ausschlusskriterium für die große Liebe, was besonders Commander Shepard in dem fulminanten Weltraumspektakel immer wieder unter Beweis stellt. Doch es braucht die richtigen Entscheidungen, damit es so richtig prickelnd wird. Liebe im Spiel oder fürs Spiel ist keine Seltenheit. Das haben namhafte Games und ihre Produzenten bereits gezeigt.

Die wichtigsten Fakten zu den Liebschaften in Mass Effect (Spoiler Warnung)

Ein weiteres gutes Beispiel ist die innige Liebe zu den Charakteren des Nintendo Universums! Tausende Fans warten auf die neue Edition von Super Mario Party und das Herz schlägt voller Liebe! Doch auch im Spiel selbst erwarten euch bei Mass Effect Liebschaften, die es wirklich in sich haben. Was ihr unbedingt darüber wissen müsst, hier in der Zusammenfassung:

Gespräche sind wichtig, um das Herz des Crewmitglieds zu erobern

Einige Crewmitglieder sind nur für Männer offen, andere nur für Frauen

Die Paragon-Option hat im Zweifel mehr Effekt als die Renegade Option

Loyalitätsmissionen steigern die Chance auf Liebe

Bei Mass Effect 3 entstehen manche Optionen erst mit Aktivierung des DLC

Beziehungsaufbau in Mass Effect am Beispiel von Ashley

Schon in Mass Effect 1 ist es Ashley, die den Spieler von Anfang an fasziniert. Auf Eden Prime werdet ihr diesem Charakter zum ersten Mal begegnen und sie ab diesem Zeitpunkt als Mitglied zu eurer Crew zählen können. Gespräche sind möglich und ihr lernt die hübsche Ashley schnell besser kennen. Am Anfang solltet ihr auf den vorbildlichen Weg setzen, damit zunächst eine gute Freundschaft entsteht.

Nach Abschluss der ersten Planeten-Story gibt es die Option, mit Ashley die Mission zu diskutieren. Auf diese Weise könnt ihr eure Freundschaft festigen. Achtung: Liara T`Soni kann euch in die Quere kommen. Denn sie wird ihre Gefühle entdecken. Damit Ashley nicht verärgert ist und voller Eifersucht, solltet ihr dringend ablehnen, wenn nach romantischem Interesse gefragt wird.

Ein zentraler Ort ist der Planet Virmire, auf dem ihr eine schicksalhafte Entscheidung treffen müsst. Ihr habt die Option Kaidan oder Ashley zu retten, einen Ausweg gibt es nicht. Nur wenn ihr euch für Ashley entscheidet, hat die Romanze Bestand.

Nach Abschluss aller Story-Planeten und regelmäßigen Gesprächen tröstet Ashley euch auf der Zitadelle! Wichtig: Nutzt auch hier lieber die vorbildliche Option und lasst euch nicht hinreißen, den abtrünnigen Weg zu gehen. Wenn alle Schritte korrekt gelaufen sind, werdet ihr eines Abends Besuch von Ashley in der Kabine zu bekommen. Jetzt kann nur noch die Renegade-Option für Ärger sorgen. Denn dann dreht sie sich um und geht! Verzichtet ihr darauf, wird ein heißes Bettgeflüster auf euch warten.

Ashley – Liebe in Mass Effect 2 und 3

Mass Effect 2 wird hart für euch, denn hier müsst ihr auf eure Ashley weitgehend verzichten. Allerdings solltet ihr dem Druck standhalten und euch nicht hinreißen lassen, einen anderen Charakter zu daten oder zu flirten. Denn eure Loyalität wird belohnt! Seid ihr hingegen illoyal, wird sie hart bestraft. Im dritten Teil ist Ashley nämlich wieder mit an Bord und wenn ihr fremdgegangen seid, wird sie euch das spüren lassen. Trefft ihr im zweiten Teil wenige Male auf Ashley, setzt auf die Paragon-Option, um eure Romanze aufrechtzuerhalten.

Part 3 lässt eure Sehnsucht nach Liebe dann wieder schmelzen, denn sie ist zurück. Weiterhin ist es wichtig, dass ihr regelmäßige und viele Gespräche mit Ashley führt, denn sie ist verantwortlich dafür, euch wieder zurück zur Crew zu holen. Wenn ihr in Teil 2 nicht an euch halten konntet und ihr euch versündigt habt, kriecht zu Kreuze und bittet um Verzeihung. Dann und nur dann ist ein Fortsetzen der romantischen Option möglich.

Andere Romanzen, die euch Mass Effect bietet

Wenn ihr euch nicht für die romantische Ashley entscheiden wollt, gibt es weitere Charaktere, die mit eurem Herzen spielen. Diana Allers tritt in Teil 3 zum ersten Mal in Erscheinung und bietet die Option für eine kurze Romanze. Langfristig ist es mit ihr aber nichts. Garrus Vakarian, den ihr bereits aus Teil 1 kennt, steht erst in Mass Effect 2 für weibliche Charaktere als Option zur Verfügung. Jack hingegen ist nur für männliche Shepards verfügbar und ist nur in den Teilen 2 und 3 verfügbar. Doch Achtung: Sie will sehr schnell Sex und wenn ihr darauf eingeht, wird eure Romanze verhindert.

Weitere Charaktere im Schnellcheck: