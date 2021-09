Mario Party Superstars Trailer

Mit Mario Party Superstars kommt nun auch endlich wieder Party-Stimmung auf die Nintendo Switch. Kein Wunder also, dass die Nintendo Direct vom 24.09.2021 (wir berichteten) auch zu Werbezwecken für demnächst erscheinende Spiele genutzt wurde.

So natürlich auch der neueste Ableger der Mario Party-Reihe. Ganz so „neu“ ist die Superstars-Compilation aber nicht. Nintendo hat für den Titel auf die besten Spielbretter und Minispiele der Serie zurückgegriffen.

Selbst beschreibt Nintendo das Spiel wie folgt:

„Mario Party ist zurück mit fünf klassischen Nintendo 64-Spielbrettern der Mario Party-Reihe. Auf Peachs Geburtstagstorte aus dem ursprünglichen Mario Party-Spiel wird das Wettrennen um die meisten Sterne (und das Sabotieren eurer Gegner) zu einer zuckrigen Angelegenheit. In Mario Party kann sich das Blatt schnell wenden, Partygäste sollten also lieber auf der Hut sein. Dieser und andere Modi können übrigens auch online gespielt werden!“

„Stürzt euch in eine Superstar-Sammlung aus Minispielen der Mario Party-Reihe. Ob ihr nun im Brettspiel-Modus Münzen für Sterne sammelt oder einfach nur ein bisschen im Modus „Freie Wahl“ übt, ein Sieg in Pilz-Durcheinander oder in Fahnen-Wirrwarr fühlt sich in beiden Fällen grandios an.“

Mario Party Superstars bringt 100 klassische Minispiele aus den alten Tagen des N64 und der GameCube-Ära und noch mehr.

Mario Party Superstars erscheint am 29. Oktober 2021 für die Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo