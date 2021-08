Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle – Untergrundkarte veröffentlicht

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle – Nintendo of America veröffentlicht Bild der Untergrundkarte

Die Pokémon Presents vom 18.08.2021 brachte uns einige Ankündigungen. Eines der Hauptthemen waren die am 19. November 2021 erscheinenden Spiele Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle. Dabei handelt es sich um die komplett überarbeiteten Remakes der DS-Spiele Pokémon Diamant und Pokémon Perl.

Eines der beliebtesten Features dieser beiden Klassiker war der weitläufige Untergrund, den es zu erforschen galt. Zur Freude aller Fans kehrt dieses Untergrundgebiet in den Remakes zurück. Das von Nintendo of America via Twitter geteilte Bild zeigt außerdem, dass der Bereich enorm vergrößert und ergänzt wurde.

Explore the Grand Underground, an expansive world below the Sinnoh region in #PokemonBrilliantDiamond and #PokemonShiningPearl.

Dig for valuable treasure and Pokémon Fossils, create your own Secret Base, find Pokémon living in Pokémon Hideaways and adventure with other Trainers! pic.twitter.com/TQ5FfJJk4y

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 20, 2021