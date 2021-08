Zusammenfassung der Pokémon Presents vom 18.08.2021

Die aktuelle Pokémon Presents ist vorbei und wir fassen Euch die Neuigkeiten hier zusammen. Hauptaugenmerk lag, wie nicht anders erwartet, bei den Spielen Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Legenden: Arceus. Aber auch sonst gab es eine Menge erfreulicher Informationen rund um die Taschenmonster. Also los! Folgt uns in unsere Zusammenfassung der Pokémon Presents vom 18. August 2021:

Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle

Die Pokémon Presents überraschte bezüglich der beiden am 19. November 2021 erscheinenden Spiele hinsichtlich der vielen gezeigten Funktionen und Verbesserungen.

Wie in Pokémon X und Y ist es nun möglich, den Hauptcharakter selbst einzukleiden. Außerdem kehrt die beliebte Funktion zurück, dass die Pokémon hinter dem Hauptcharakter hinterherlaufen. Weiter können die Pokébälle, wie zuletzt auf dem Nintendo DS, mit Stickern verziert werden.

Das beste Revival allerdings ist wohl die Rückkehr des Konnex-Klubs, in dem sich die Spieler treffen und miteinander interagieren können. Dort könnt Ihr außerdem an Wettbewerben teilnehmen. Diese „Super-Wettbewerbs-Show“ kommt in Form eines Rhythmusspiels daher.

Ein weiterer Rückkehrer ist der Untergrund, der komplett unter der Sinnoh-Region verläuft und auf Erkundungen wartet. Einige in der Sinnoh-Region beheimateten Pokémon dürften nur dort zu finden sein.

Als besondere Überraschung für Frühkäufer gibt es noch ein Manaphy-Ei. Dafür müsst Ihr das eines der Spiele bis zum 21. Februar 2022 erwerben und über die Geheimgeschenk-Funktion erhaltet Ihr dann das Ei. Das geschlüpfte Manaphy muss dann in den Pokémon-Hort in Trostu in Obhut gegeben werden um ein Phione-Ei zu erhalten.

Eine weitere Belohnung für alle Käufer und ohne zeitliches Limit gibt es aber auch: wer sich eines der Spiele digital über den eShop kauft, bekommt 12 Flotbälle. Wer beide Spiele, egal ob digital oder physisch, erhält 200 Pokébälle.

Pokémon Strahlernder Diamant und Pokémon Leuchtende Perle gibt es ab dem 19. November 2021 für die Nintendo Switch.

Und hier könnt Ihr Euch noch das neueste Video dazu anschauen:

Weiter geht es mit unserer Zusammenfassung der Pokémon Presents auf der nächsten Seite.