Phoenix Point – Trailer und Release-Datum zur Behemoth-Edition

Der Strategie-Hit Phoenix Point findet nun auch seinen Weg auf die Konsolen. Das genaue Release-Datum zur so genannten Behemoth-Edition wurde jetzt bekannt gegeben.

Die Entwickler von Snapshot Games haben in Zusammenarbeit mit Publisher Prime Matter das PC-Strategie-Erlebnis von Phoenix Point konsolentauglich gemacht. Insbesondere wurde das Augenmerk darauf gelegt, die Umsetzung des Gameplays für die entsprechenden Controller-Modelle anzupassen und spielbar zu machen.

Phoenix Point Behemoth-Edition enthält alle vier Erweiterungen

Mit dem Release auf der PlayStation 4 und der Xbox One wird Euch nicht nur das Hauptspiel zur Verfügung gestellt. Die extra für die Konsolen überarbeitete Fassung enthält ebenfalls die vier Erweiterungen „Blood and Titanium“, „Legacy of the Ancients“, „Festering Skies“ und „Corrupted Horizons“.

Den offiziellen Trailer zur Konsolen-Ankündigung könnt Ihr Euch natürlich hier anschauen:



Um was geht es?

Wenn Ihr Fans von rundenbasierten Strategie-Titeln wie beispielsweise XCOM seid, dann werdet Ihr Phoenix Point lieben.

Die Menschheit steht am Abgrund. Eine außerirdische Lebensform droh alles Leben auf der Erde auszulöschen. Einzig die Geheimorganisation Phoenix-Projekt kann die Welt noch vor dem Untergang bewahren. Mit den Besten der Besten stellt Ihr Euch der Herausforderung, das Überleben der menschlichen Rasse zu sichern und den Aliens das Handwerk zu legen.

Next-Gen-Version wird später erscheinen

Offizieller Release-Termin für die Xbox One und die PlayStation 4 wird der 1. Oktober 2021 sein. Die Umsetzung für die Next-Gen-Konsolen, sprich PlayStation 5 und Xbox Series X bzw. Xbox Series S wird sich hingegen noch etwas länger hinziehen. Allerdings erhaltet Ihr die Möglichkeit, das Upgrade für die neuen Konsolen kostenlos vorzunehmen.

Quelle: Phoenix Point/Youtube