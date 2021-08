Das war also die Gamescom 2021 Opening Night Live. Habt Ihr den Live-Stream verfolgt? Was waren Eure Highlights? Wir haben gespannt zugeschaut und für Euch die Highlights zusammengefasst.

Gamescom 2021 Opening Night Live

Die Highlights

Call of Duty Vanguard: wie bereits von uns vermutet, wurde uns ein neuer Gameplay-Trailer mit ausführlichen Spielszenen gezeigt. Das Releasedatum wurde ebenfalls bestätigt. Call of Duty Vanguard erscheint am 5. November 2021 für PS4, PS5, PC und Xbox One, Xbox Series X/S.

Halo Infinite: Der Free2Play-Multilayer erscheint am 8. Dezember 2021. Der Trailer zur Story der ersten Season und als besonderes Goodie die Xbox Series X im Halo Infinite-Design:

Saints Row: Zum 25. Februar 2022 erhält das Spiel einen Reboot für Xbox One, PS4 und PC.

Horizon Forbidden West: erscheint leider mit Verspätung erst 2022 auf PS4 und PS5. Das offizielle Releasedatum wurde mit dem 18. Februar 2022 festgelegt.

The Outlast Trials: Die Horror-Reihe Outlast erhält ein SpinOff. Die Veröffentlichung erfolgt im kommenden Jahr.

Far Cry 6: Der neue Storytrailer wurde vorgestellt. Das Spiel erscheint am 7. Oktober 2021.

Death Stranding: Ebenfalls mit Trailer wurde der Releasetermin für PS4 und PS5 auf den 24. September 2021 angekündigt.

Midnight Suns: Das Marvel RPG wurde für PS4, PS5, Xbox One, Series X/S und PC auf März 2022 angekündigt.

Weitere Ankündigungen

Cult of the Lamb: Ein Action-RPG mit Schafen

Nobody Saves the World: von den Machern von Guacamelee

Midnight Fight Express: Ein Indiegames im Brawlerstyle kommt nächstes Jahr im Sommer

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge: Gameplaytrailer

Jurassic World Evolution 2: Release am 9. November für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: verschoben auf Frühjahr 2022

DokeV: Ankündigung des Pokémon-Klons

Sifu: Releasetermin auf 22. Februar 2022

Park Beyond: Themepark-Manager erscheint im kommenden Jahr für PS5, PC und Xbox Series X/S

Gamescom 2021 – weiter gehts

Das waren also unsere Highlights. Aber die Gamescom 2021 ist noch nicht vorbei. Alle weiteren Termine könnt Ihr unserer Übersicht entnehmen.

Quelle: Gamescom 2021