Fortnite: Leaker findet Hinweis auf Halloween-Event

Bis Halloween ist es zwar noch eine ganze Weile hin, aber Planung ist wohl alles. Diesen Gedanken werden wohl auch die Macher von Epic-Games verfolgen. So hat es jedenfalls der bekannte Fortnite Leaker „Hypex“ in einem aktuellen Tweet verraten und via Twitter die Hinweise auf das Halloween-Event geteilt.

Letztes Jahr gab es das Fortnitemares-Event und kam mit neuen Skins, ein paar Änderungen der gruseligen Art an der Battle-Royale-Karte und Shadow-Midas als Bosskampf. Nun sind allerdings die diesjährigen Pläne geleaked, die anstatt einer Wiederholung des letztjährigen Events, den 4-Spieler-Koop-Modus Horde Rush zurückbringen werden. Dabei dürften sich die Spieler auf Truhen mit mächtigen Waffen, Punktemultiplikatoren und unsichtbarmachende Items freuen.

Der diese Woche erscheinende Wonder Woman Skin wurde ebenfalls von Hypex vor Bekanntgabe von Epic geleaked, so dass der Fortnite-Dataminer inzwischen als recht zuverlässig gilt.

Hier der Tweet:

The Horde Rush LTM will return for Halloween with these:

– Spawn Obelisks Chests (has powerful weapons)

– Score Multipliers (eliminates nearby zombies)

– Some items can make you invisible to the zombies

– Zombies Abilities: Freeze, Explode, Poison & Strong (Gold)

– Final Boss

— HYPEX (@HYPEX) August 8, 2021