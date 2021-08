Fortnite: Wonder Woman mischt die Party auf

Fortnite: Wonder Woman mischt mit! Mit Superman wurde Fortnite bereits um einen DC-Helden der A-Liga bereichert. Nun gab Fortnite via Twitter bekannt, dass auch Wonder Woman alsbald mitmischen darf.

Bereits ab diesem Donnerstag, 19.08.2021, 8:00 Uhr, wird Wonder Woman über den Item-Shop von Fortnite erwerbbar sein.

Fortnite festigt damit nur weiter den Ruf als eines der ehrgeizigsten Crossover-Games. Neben beliebten Franchises wie Street Fighter, Rick & Morty, Star Wars oder eben DC-Comics, alles ist vertreten und wird auch ständig erweitert. Nun kommt neben Superman auch die hübsche Amazonenkriegerin Wonder Woman in den Shop. Dank Fortnite mischt Wonder Woman künftig kräftig mit.

Die Amazone wird außerdem in zwei Varianten erhältlich sein. Der Spieler kann zwischen ihrem Standard-Outfit und einer gepanzerten Version wählen. Darüber hinaus wird das Wonder Woman-Set die übliche Reihe von Boni enthalten.

Das Wonder Woman-Outfit kann auch über das nächste Turnier-Event am 18. August 2021 ergattert werden. Für die Teilnahme am Turnier wird eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und eine Epic-Kontostufe von 30 oder höher benötigt.

Wie schon bisher muss im Turnier ein Zweierteam innerhalb einer begrenzten Zeitspanne binnen zehn Spielen so viele Eliminierungen als möglich erzielen. Die Teams mit den meisten Punkten der jeweiligen Region erhalten das Wonder Woman Outfit und Diana’s Mantle Back Bling. Den Honorary Amazons Loading Screen gibt es bei acht erspielten Punkten.

Fierce Amazonian Warrior and founding member of the Justice League, @DCComics Wonder Woman is coming to the Island.

Read about her cosmetic set and about the upcoming Cup where you can earn her Outfit early!

🔗: https://t.co/Me0ZuOBIWs pic.twitter.com/ohr8f1z5R2

— Fortnite (@FortniteGame) August 16, 2021