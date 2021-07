Jujutsu Kaisen – Flashback Manga Review

„Oberschüler Yuji ist eher unauffällig, aber hinter seiner unscheinbaren Fassade verbirgt sich eine ungeheure Kraft. Die Sportklubs der Schule träumen davon, dass Yuji bei ihnen Mitglied wird, doch der hängt lieber mit den Spinnern vom Klub für Paranormales ab, damit er mehr Zeit hat, sich um seinen bettlägerigen Opa zu kümmern. Eines Tages bekommen die Mitglieder des Klubs ein versiegeltes, verfluchtes Objekt in die Finger. Als sie das Siegel öffnen, ahnen sie nicht, welchen Horror sie damit heraufbeschwören…“ – Jujutsu Kaisen Band 1 Inhaltsangabe.

Manga: Gege Akutami

Veröffentlichung: Bereits erhältlich.

Preis: 6,95 Euro

Altersempfehlung:12+

Ausstattung: Hochglanzcover mit farbigen Poster/Lesezeichen

Über Jujutsu Kaisen Band 1

KAZÉ wagte einen mutigen Schritt und sicherte sich den Titel Jujutsu Kaisen aus der Shōnen Jump noch vor Erscheinen des Animes für den deutschen Markt. Gestartet ist die großartige Reihe im November 2019 und erfreut sich großer Nachfrage. Im April dieses Jahres dominierte das Werk von Gege Akutami die Verkaufscharts auf Media Control. Alle bisher 10 veröffentlichten Ausgaben schafften es in die Top 25. Nun ist Band 1 bereits bei seinem sechsten Nachdruck. Die Anime-Adaption ist übrigens auf Crunchyroll auf Abruf.

Inhalt

Jujutsu Kaisen erzählt die Geschichte des Oberschülers Yuji Itadori. Dieser ist etwas faul und hat sich dem Klub für Paranormales angeschlossen, da dieser nicht noch Nachmittagsaktivitäten vorschreibt und er Zeit für seinen kranken Opa hat. Obwohl er ja eigentlich beim Sportklub sehr gefragt ist, da seine Stärke bereits auf der Schule bekannt ist. Kurze Zeit später kommt er in Berührung mit einem verfluchten Objekt, welches seine zwei Freunde aus dem Klub für Paranormales genauer unter die Lupe nehmen möchten.

Sie entfesseln einen grausamen Fluch und Yuji kommt mehr als nur in Berührung damit. Ein Jäger für Flüche namens Megumi taucht auf und macht ihn mit dem vertraut, mit dem Fluch er zu tun hatte und dass es eine Schule gibt extra für Magie und Verfluchtes. Er scheint mit seiner Kraft nämlich eine besondere Hilfe zu sein, weitere Flüche in Tokyo ausfindig zu machen oder sogar zu bekämpfen. Sie sind jedoch sehr gefährlich. Wachsen und an Stärke gewinnen sie durch die schlechten Gefühle von Menschen. Zum Beispiel an Friedhöfen oder Krankenhäuser, wo die Trauer allgegenwärtig ist.

Band 1 des paranormalen Shōnen Abenteuers umfasst 7 Kapitel auf 192 Seiten. Hinzukommt das schöne Cover im Hochglanz und die erste Seite ist komplett koloriert und ein prima Lesezeichen. Am Ende gibt es noch einen einseitigen Bonusmanga.

> Flashback Manga Review zu Akira.

Fazit

Auf diesen Manga bin ich aufmerksam geworden durch die Verkaufscharts. Dies veranlasste mich dazu, ihn auch als ideale Ausgabe für die Flashback Review Rubrik zu nehmen. Ich bin auch ziemlich glücklich, denn meine Erwartungen waren hoch und dieser Band erfüllte sie. Dabei ist die Story rund um Paranormalem Erscheinungen nichts Neues. Man denke an Kassenschlager wie Soul Eater oder Shamen King. Jujutsu Kaisen erzählt jedoch seine Story auf eigene spannende Art und Weise mit neuen Ideen.

Die Hauptfigur Yuji ist sehr sympathisch. Was ihn aus macht, ist seine trockene Art und sein Wandel zum heldenhaften und mutigen Kameraden der Fluchjäger. Mir gefällt vor allem, dass neben der eher horrorlastigen Erzählung auch etwas Witz dabei ist. Nicht so viel, dass es überhandnimmt, sondern genau zum richtigen Moment. Der frühe Plot des ersten Bandes kurbelt die Story erst so richtig an und macht diesen Shōnen zu einem Kauftipp seines Bereiches.

Positiv viel mir auch das Cover auf. Dieses glänzt schön und Hauptfigur Yuji Itadori ist etwas hervorgehoben. Dadurch macht der Manga auch von Außen einen guten Eindruck. Mit seiner durchschnittlichen Taschenbuchgröße eignet sich es auch prima fürs Handgepäck und als Lesestoff für eine Reise.

Leser bekommen hier ein spannenden Horror-Action-Shōnen bei dem die Verkaufszahlen für sich Sprechen. Anime und Manga kamen bisher auch noch nicht zum Ende. Band 1 glänzt nicht nur von außen, sondern auch von innen!

Jujutsu Kaisen Band 1 vom KAZÉ Manga ist bereits erhältlich und kostet 6,95 Euro.

