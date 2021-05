Vinland Saga – Wikinger-Epos bei KAZÉ

KAZÉ Anime veröffentlicht das epische, 24-teilige Historienabenteuer Vinland Saga von WIT Studio diesen Winter auf DVD und Blu-ray.

Vinland Saga Handlung

Zu Beginn des 11. Jahrhunderts lebt Thorfinn glücklich mit Mutter Helga und Vater Thors auf Island und lauscht den Abenteuergeschichten über das weit im Westen liegende Vinland, wo immerwährender Frieden herrscht. Doch schon bald wird der einst gefürchtete Krieger Thors von Floki, einem Gesandten des Königs von Jomsburg, erpresst, in die Schlacht um England zu ziehen. Thors ahnt nicht, dass Floki gleichzeitig eine Söldnertruppe um deren Anführer Askeladd anheuert, welcher Thors vor den Augen seines kleinen Sohns tötet. Thorfinn sinnt auf Rache und schließt sich Askeladds Bande an, um diesen eines Tages töten zu können. Zu diesem Zweck plündert und mordet er, um sich dadurch das Recht auf Duelle mit Askeladd zu verdienen. Doch schon bald werden beide in die Eroberungspläne des Dänenkönigs Sven und dessen Sohn Knut verwickelt…

Eine Reise voller Intrigen, Machtkämpfe, mitreißender Schlachten und faszinierender Figuren, all das bietet Vinland Saga. Der Wikinger Anime adaptiert den gleichnamigen Manga von Makoto Yukimura (deutsche Ausgabe bei Carlsen Manga) und deckt dabei den gesamten Askeladd-Arc, die etwa die ersten acht Bände der Mangareihe umfasst. Dabei erzählt die Anime-Fassung die Ereignisse im Gegensatz zum Manga chronologisch, was der komplexen Beziehung zwischen Thorfinn von Askeladd von Anfang an mehr emotionales Gewicht verleiht.

Die filmische Umsetzung entstand bei WIT Studio unter der Regie von Shuhei Yabuta (Inuyashiki Last Hero). Er gestaltete bereits die legendären Action-Sequenzen in Attack on Titan. Technisch beeindruckende Animationen und spektakuläre Kampfszenen sind damit garantiert.

KAZÉ Anime veröffentlicht die Serie voraussichtlich ab diesem Winter auf 4 Volumes auf DVD und Blu-ray mit limitiertem Sammelschuber.

Quelle: KAZÉ PM