Captain Marvel 4: Die Anklägerin – Comic Review

In dieser Review machen wir noch einmal einen Ausflug in die Empyre-Storyline und schauen uns Captain Marvel 4 an. Der Comic trägt, passend zu Carol Danvers Rolle in Emypre, den Untertitel „Die Anklägerin“.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Die Cotati Aliens wollen alles nichtpflanzliche Leben in der Galaxie vernichten – und fangen auf der Erde an! Carol erfüllt ihr Kree Erbe und wird zum Ankläger des neuen Kree/Skrull-Imperiums! Doch auf einer Mission, auf der Captain Marvel eine neue Waffe führt, erfährt sie eine schockierende Wahrheit.“

Inhaltsangabe zu Captain Marvel 4 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Captain Marvel Storyline Captain Marvel (2020) Storys Captain Marvel 17-21 zentrale Charaktere Captain Marvel Zeichner Cory Smtih, Francesco Manna Autor Kelly Thompson Seitenanzahl 116 Preis 14,00 € Veröffentlichung 27.04.2021

Die aktuelle Storyline von Captain Marvel (2019/2020) erscheint in Form von Sammelausgaben. Band 4 enthält somit fünf Originalausgaben. Dabei handelt es sich um die Storys mit den Titeln: „Spieleabend“ und „Angeklagt Teil 1-4“. Eingeleitet werden die einzelnen Storys von Originalcoverentwürfen.

Der Comic beginnt mit einer kurzen Einleitung, die zum einen ein paar Hintergründe zu Captain Marvel enthält und zum anderen aber auch einen Schnelleinstieg in das Empyre-Event bietet.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Spieleabend

Die Handlung der ersten Story ist unabhängig vom Empyre-Event zu sehen. Captain Marvel hat die Helden Spectrum, Hazmat, Spider-Woman und Wolverine zu einem gemeinsamen Poker-Abend eingeladen. Doch die Nachzüglerin Ms. Marvel überzeugt die Gruppe davon gemeinsam einen Escape-Room zu besuchen. Doch ist hier wirklich alles so wie es scheint? Wer ist der mysteriöse Spielleiter?

Angeklagt – Teil 1

Mit der zweiten Story geht es direkt mit der Handlung des Empyre-Events weiter. Captain Marvel wurde in Empyre 2 von Hulkling zur neuen Kree-Anklägerin ernannt. Die Handlung startet mit der Raumschlacht zwischen den Cotati und der Kree-Skrull-Allianz. Carol Danvers rettet ein unterlegendes Schiff der Allianz vor der Vernichtung durch die Cotati. Nach der Rückkehr auf das Führungsschiff und einer Audienz bei Imperator Dorrek schickt dieser sie auf eine Geheimmission zum Planeten Mar-Da’en. Hier sollte eine gemeinsame Zuflucht für die Kree und Skrull entstehen doch eine mutmaßlich abtrünnige Kree-Soldatin hat alles vernichtet. Carol Danvers wurde entsandt, um als Kree-Anklägerin die Attentäterin zu fassen und zu richten. Doch was ist hier tatsächlich geschehen und wer genau ist die geheimnisvolle, mutmaßliche Attentäterin?

Angeklagt – Teil 2

In der nächsten Story kommt es unter anderem zum ersten Kampf mit den Cotati auf der Erde. Allerdings dreht es sich weiterhin zentral um Captain Marvels Nachforschungen zu den Ereignissen auf Mar-Da’en. Erschwerend kommt hinzu, dass sie sich unsicher ist welche Auswirkungen der Hammer, die Universalwaffe der Kree, den sie als Anklägerin trägt, auf sie hat. Für ihre weiteren Nachforschungen holt sie sich schließlich Unterstützung von Dr. Strange, War Machine, Hazmat und Spider-Woman.

Angeklagt – Teil 3

Zum Ende der dritten Story kann Carol Danvers gemeinsam mit ihren Freunden die Ereignisse auf Mar-Da’en rekonstruieren, doch können sie den wahren Täter ergreifen? Auf der Erde nimmt der Kampf gegen die Cotati schließlich eine dramatische Wendung. Gelingt es den Freunden zu siegen?

Angeklagt – Teil 4

Die vierte Story schließt mit dem Empyre-Event ab. Carol Danvers und ihre Freunde können ihren Kampf gegen die Cotati beenden. Doch was ist eigentlich aus der mutmaßlichen Attentäterin von Mar-Da’en geworden?

Charaktere und Erzähler:

Über alle fünf Storys gesehen gibt es neben Captain Marvel einige weitere zentrale Charaktere. Hierzu zählen Imperator Dorrek, Spider-Woman, Hazmat, War Machine und die geheimnisvolle, mutmaßliche Attentäterin von Mar-Da’en. Auch Chewie die etwas spezielle Katze von Captain Marvel hat ihre eigene Rolle.

Eine Erzähler-Perspektive gibt es immer dort, wo Teile der Handlung durch die Gedanken von Captain Marvel erzählt werden. Neben der etwas eckigeren Form erkennt man dies an der roten Markierung.

Fazit:

Captain Marvel 4 erzählt eine spannende Nebengeschichte zu den Ereignissen des Empyre-Events, ohne dabei den Anschluss an den Kampf gegen die Cotati zu verlieren. Im Vergleich zu den unter dem Titel Empyre erschienen Zusatzbänden haben die Ereignisse des Events hier dennoch eine eher untergeordnete Bedeutung. Die Erlebnisse von Carol Danvers und ihren Freunden stehen hier im Mittelpunkt.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Panini ↗