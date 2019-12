Xbox Series X und weitere Ankündigungen der letzten Woche

Microsoft stellte vergangene Woche die Xbox Series X vor. Die leistungsstarke Konsole soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 mit Halo Infinite erscheinen. Das Monster setzt neue Maßstäbe für Entwickler und Gamer gleichermaßen.

Xbox Series X und weitere Titel angekündigt

Neben dem offiziellen Namen der neuen Konsole (zuvor Project Scarlett) zeigt Microsoft den innovativen Formfaktor der Xbox Series X sowie einen frischen Xbox Wireless Controller. Xbox Series X unterstützt die Bild-Wiedergabe in ultra-hochauflösender 4K- und 8K-Qualität. Die Bildrate beträgt 60 frames per second (fps) und lässt sich auf bis zu 120 fps maximieren. Des Weiteren ist sie kompatibel mit Spielen aus allen vier Generationen und unterstützt die Controller der One Serie. Der neue Xbox Wireless Controller bekommt Share-Button.

> Erster Trailer zu Halo Infinite von der E3 2018.

Senua’s Saga: Hellblade II

Der Nachfolger zum preisgekrönten Titel Hellblade: Senua’s Sacrifice von Ninja Theory steht in den Startlöchern! Senua’s Saga: Hellblade II lautet das gute Stück. Im ersten in-Engine Trailer des Titels bekommt ihr einen Eindruck von der grafischen Qualität des für Xbox Series X optimierten Titels.



Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps erhält einen neuen Starttermin und erscheint am 11. März 2020 für Xbox One, Windows 10 PC, Steam und im Xbox Game Pass. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Die Collector‘s Edition des Spiels, enthält exklusive Inhalte. Frisches Gameplay-Material befindet sich im brandneuen Trailer.



Der Xbox Game Pass Ultimate ist aktuell für 1 Euro zu haben inklusive 2 Monate gratis zusätzlich. Hier geht es zum Angebot im Xbox Store.

Gears Tactics

Der rundenbasierte Strategie-Titel Gears Tactics erscheint am 28. April 2020 im Windows Store, Steam und Xbox Game Pass für PC (Beta). Gears Tactics wird von The Coalition und Splash Damage entwickelt und spielt zwölf Jahre vor dem ersten Teil der Gears-Saga.

Die Xbox Series X erscheint mit Halo Infinite im Winter 2020.





Quelle: Xbox PM