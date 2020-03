Ocarina of Time Speedrun in unter 8 Minuten

Kennt ihr noch The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Das Spiel für die Nintendo 64 erschien zum Weihnachtsgeschäft 1998 und zählte zu den erfolgreichsten N64 Hits. Deswegen wird es durch eine enorme Fanbase noch heute gespielt und geschaut. Speedruns machen auf Twitch dabei den größten Reiz aus. Durch die zahlreichen Möglichkeiten das Spiel durchzuspielen, gibt es auch eine Menge Kategorien. Ein neuer Weltrekord wurde erst kürzlich bei einem „Any%“ aufgestellt.

Ocarina of Time Speedrun

Ocarina of Time Speedrun Any% bedeutet, das Spiel auf egal welche Weise zu beenden. Dabei sind Major Glitches und Wrong Wraps erlaubt. Letzteres sorgt auch dafür, dass man ganze Bosse und Dungeons skippen kann. Nun ging dieser Wrong Wrap so weit, dass man nicht mal mehr etwas angreifen muss, geschweige gegen Ganon kämpft. So richtig erklären, was im Hintergrund des Spiels passiert, kann keiner. Die Wrong Wraps sind und bleiben ein Mysterium.

> Verrückter Half-Life Speedrun.

Der ganze Run wird als RTA gewertet (Real Time Attack). Sprich, die Zeit beginnt, sobald eine neue Sitzung gestartet wird. Frei bewegen kann sich der Spieler erst nach knapp 3 Minuten. Also besteht der ganze Durchlauf aus gerade mal 4 Minuten. Der Runner Zudu aus den USA hat Ocarina of Time Any% in sagenhaften 7:48 Minuten beendet!

Hier ist das Video zu seinem Run.