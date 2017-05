Marvel’s The Defenders Offizieller Trailer – Come as you are…

Marvel und Netflix haben heute die Katze aus dem Sack gelassen und den ersten offiziellen Trailer zu Marvel’s The Defenders online gestellt! In The Defenders erwartet uns ein actiongeladener Kampf gegen die skrupellose Alexandra und ihre Handlanger. Mehr zur Story ist leider noch nicht bekannt. Dafür ist wissen wir, welche Figuren aus dem Marvel Universum in der Serie auftauchen werden. Unter ihnen sind Elektra, Claire Temple, Foggy Nelson, Misty Knight, Trish Walker, Karen Page, Jeri Hogarth, Malcolm Ducasse und Stick.

Im Trailer sehen wir, wie Matt Murdock auf Jessica Jones trifft und ihr Anwalt wird. Vereinzelnd werden die Helden gezeigt, wie sie dem Verbrechen in New York auf den Fersen sind und aneinandergeraten. Folglich trifft auch Iron Fist auf Luke Cage. Dabei kommt die Action nicht zu knapp. Luke Cage schlägt Iron Fist Meter durch die Gegend und Iron Fist verletzt Luke Cage, was für ihn eine echte Überraschung ist. Um gegen die neue Bedrohung anzukommen hilft Stick dabei, die Gruppe zusammenzuschweißen. Iron Fist findet die Idee von einem Superhelden-Team gut.

Marvel’s The Defenders startet am 18. August auf Netflix.