GAMES WITH GOLD Juni 2017 – Rennen, Hacken, Meucheln!

Im kommenden Goldrausch des Monats Juni, dürfen wir uns auf paar AAA-Titel freuen. Darunter Watch Dogs für Xbox One, Assassin’s Creed 3 und Dragon Age: Origins für die Xbox 360. Beide Spiele sind Abwärtskompatibel. Ebenfalls ist das Geschicklichkeitsspiel/Indie Spiel SpeedRunners und ein Multiplayer-Paket für das frisch erschienene Xbox-Claasic Spiel Phantom Dust freigeschaltet. Seit kurzem ist der grafisch aufgefrischte Klassiker kostenfrei im Xbox-Store erhältlich.

SpeedRunners verfügbar vom 1. bis zum 30. Juni auf Xbox One.

In SpeedRunners stürzt Du Dich in ein waghalsiges Mehrspieler-Erlebnis, das Du sowohl online als auch offline genießen kannst. In gewohnter Jump and Run-Manier erlebst Du wilde Parkour-Abenteuer und kämpfst mit hinterlistigen Power-Ups und Waffen gegen Deine Mitstreiter.

Watch Dogs verfügbar vom 16. Juni bis zum 15. Juli auf Xbox One.

Watch Dogs führt Dich in das fiktive Chicago der nahen Zukunft, das von dem vernetzten Computersystem „ctOS“ gesteuert und verwaltet wird. In der Rolle von Aiden Pearce, einem brillanten Hacker, hackst Du Dich in dieses System und manipulierst die Stadt nach Deinen Wünschen. Räche Deine Familie und nutze eine Umgebung als Waffe.

Assassin’s Creed 3 verfügbar vom 1. Juni bis zum 15. Juni auf Xbox 360 und Xbox One.

Assassin´s Creed III führt Dich in das Nordamerika des 18. Jahrhunderts. Die amerikanischen Kolonien und die britische Krone stehen kurz vor einem Krieg – eine Schlachtist unvermeidbar. Als Sohn mohikanischer und britischer Vorfahren schlüpfst Du in die Rolle eines Assassinen im Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit.

Dragon Age: Origins verfügbar vom 16. bis zum 30. Juni auf Xbox 360 und Xbox One.

In Dragon Age: Origins bist Du Teil der Grauen Wächter, einem alten Orden, der seit ewigen Zeiten über das Land wacht. Stürze Dich in ein episches Rollenspiel-Abenteuer voll mit Fantasie, kniffligen Entscheidungen und intensiven Kämpfen gegen furchterregende Kreaturen. Es liegt an Dir, das zerrissene Land zu retten und den Erzdämonen endgültig zu besiegen.

Des Weiteren verfügbar

Phantom Dust DLC verfügbar vom 1. bis 30. Juni auf Xbox One.

Phantom Dust ist die Wiederveröffentlichung des ursprünglichen Xbox-Klassikers. In einer Mischung aus Arenakampf und Sammelkartenspiel erlebst Du spannende Gefechte mit bis zu drei weiteren Mitspielern. Im Juni steht ein kostenloser DLC zum Klassiker für Dich bereit.

Quelle: Xbox Pressemail