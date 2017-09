Forza Motorsport 7 Demo jetzt verfügbar!

Microsoft gab bekannt, dass heute um 19 Uhr die Forza Motorsport 7 Demo zum Download bereitsteht. Diese kann sowohl auf der Xbox One runtergeladen werden, als auch auf dem Windows 10 PC. Der Launch-Trailer gibt den Rennsport-Fans einen ersten Eindruck zu den kommenden Herausforderungen, denen man sich im neuen Serien-Ableger stellen kann.

Für genug Abwechslung sorgen Autos und Strecken

In Forza Motorsport 7 lernt man den Reiz und die Schönheit des kompetitiven Rennerlebnisses kennen. Über 700 Forzavista, inklusive der größten Kollektion von Ferraris, Lamborghinis und Porsches, die ein Rennspiel je hatte, werden geboten. Auf über 30 verschiedenen Strecken mit dynamischen Wetterverhältnissen, gibt es genug Herausforderungen zu meistern!

Begleitung durch Rennsport-Persönlichkeiten

Zusätzlich zu den Neuerungen in Forza Motorsport 7 hört man im Spiel mehr als 15 verschiedene Persönlichkeiten des Motorsports. Darunter zu finden sind Ken Block, Tanner Foust und Josef Newgarden und weitere Forza-Liebhaber und Rennfahrer. Eine gesamte Liste der Rennpersönlichkeiten erfährt man auf der Seite Xbox Wire DACH.

Forza Motorsport 7 erscheint als Play Anywhere Titel am 3. Oktober (Ultimate Edition am 29. September) für Xbox One und Windows 10 PC.

Hier ist der Forza Motorsport 7 Trailer in 4K!

Quelle: Pressemail