Corona – PP: Sinners of the System Event abgesagt?

Das öffentliche Leben ist wegen der Corona-Krise aktuell nicht mehr dasselbe. Geschäfte schließen, Konzerte werden abgesagt oder verschoben und sogar die E3 findet nach 25 Jahren zu ihrem eigentlichen Jubiläum nicht statt. Jetzt betrifft es auch das Event Screening von Psycho-Pass: Sinners of the System der KAZÉ Anime Nights!

Psycho-Pass: Sinners of the System abgesagt? Nein!

KAZÉ hat gute Nachrichten für euch! Das Event-Screening wird trotzdem stattfinden. Als virtuelles Kino-Event auf der Streaming-Plattform Anime on Demand.

Mit dem KAZÉ Anime Nights Virtual Ticket lässt sich Psycho-Pass: Sinners of the System ab dem 31. März um 20 Uhr für 48 Stunden exklusiv auf Anime on Demand in der deutschen Synchronisation sowie der OmU-Fassung abrufen. Zusätzlich enthält das Ticket die Kauflizenz für Psycho-Pass: SotS zum Home-Entertainment-Start im 2. Halbjahr 2020 sowie 14-tägigen Zugriff auf den gesamten Abo-Katalog auf Anime on Demand. Beziehungsweise eine Abo-Verlängerung um 14 Tage für alle bestehenden Abonnenten. Der Preis dafür beträgt 9,95 €.

Aktuell ist noch nicht abzusehen, wie sich die öffentliche Lage entwickelt oder normalisiert. Unter Umständen wird der folgende Event-Termin der KAZÉ Anime Nights, der restaurierte Satoshi-Kon-Klassiker Millinnium Actress (28.04.) unter ähnlichen Bedingungen umgesetzt. Die endgültige Entscheidung dazu werden wir frühestmöglich von KAZÉ erfahren.

Quelle: KAZÉ PM