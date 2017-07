AnimagiC 2017 – CARLSEN MANGA! bringt Künstler mit.

Dieses Jahr findet die AnimagiC erstmals im Rosengarten Mannheim statt. Die Convention zur japanischen Popkultur läuft am Wochenende des 4. August bis 6. August. Der Verleger Carlsen Manga! hat sogar einige Künstler für Signierstunden im Schlepptau!

Stargast der Veranstaltung ist Mangaka Jay, zuletzt verantwortlich für die Manga-Adaption von der BBC Serie Sherlock.

Des Weiteren darf man sich auf Melanie Schober (PERSONAL PARADISE) und Kamineo (LUPUS IN FABULA) freuen. An einem Stand des Künstlermarktes, der in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet, wird Zofia Garden (SCHATTENARIE) unter dem Namen Oroken vertreten sein. Termine der Carlsen Künstler/innen lauten wie folgt:

Freitag, 04. August 2017

17:30 – 18:30 Uhr Signierstunde JAY. / Animax 1

17:30 – 18:30 Uhr Signierstunde Melanie Schober / Animax 2

Samstag, 05. August 2017

11:00 – 12:00 Uhr Signierstunde Melanie Schober / Stand Carlsen Manga!

13:00 – 14:00 Uhr Signierstunde Kamineo / Stand Carlsen Manga!

14:30 – 15:00: Q&A mit Jay. / AnimagiC Kino 4

15:00 – 16:00: Signierstunde Jay. / AnimagiC Kino 4

16:00 – 17:00 Uhr Signierstunde Melanie Schober / Stand Carlsen Manga!

17:00 – 18:00 Uhr Signierstunde Kamineo / Stand Carlsen Manga!

Sonntag, 06. August 2017

10:00 – 11:00 Uhr Signierstunde Melanie Schober / Stand Carlsen Manga!

11:30 – 12:30 Uhr Signierstunde Kamineo / Stand Carlsen Manga!

13:00 – 14:00 Uhr Signierstunde Jay. / Stand Carlsen Manga!

14:30 – 15:30 Uhr Signierstunde Kamineo / Stand Carlsen Manga!

15:30 – 16:00: Q&A mit Jay. / AnimagiC Kino 4

16:00 – 17:00: Signierstunde Jay. / AnimagiC Kino 4

Quelle: Carlsen Pressemail

Bild: AnimagiC Facebook