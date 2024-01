Awesome Games Done Quick ist bekannt für seine talentierten Runner und beeindruckenden Runs. Der Runner CZR beendete in seinem Showcase beispielsweise Super Mario 64 mit seinen Drums. Die Veranstaltung zum Jahresbeginn läuft eine ganze Woche lang und sammelt Spenden für die Krebsstiftung The Prevent Cancer Foundation. Die Sommer Edition für Ärzte ohne Grenzen.

Super Mario 64 Drums

Das, was viele nicht einmal mit einem regulären Kontroller schaffen, macht CZR einfach mit einem Schlagzeug. Im Drums Speedrun beendet der Runner einen klassischen Super Mario 64 Lauf, der ohne hin schon schwer und beeindruckend ist, mit einem Drumset! Wichtig hierfür sind 16 Sterne und dreimal Bowser zu besiegen. Das ganze auch noch einigermaßen reibungslos und live bei AGDQ auf Twitch.

Am Anfang erklärt der Spieler noch, welche Becken und Bleche für Aktionen ausführen. Während seiner Vorstellung wird er von den Kommentatoren 360Chrism und Thormundgandr begleitet. Ein Highlight in dem sowohl Drummer als auch Runner auf ihre Kosten kommen. Falls ihr es die Woche verpasst habt, so könnt ihr alle Highlights und Videos auf dem YouTube von Games Done Quick nach holen. Ein Blick lohnt sich, denn da sind noch mehr Perlen zu finden!

Das Video zum vergangenen Event und dem Run mit Drums.