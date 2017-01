Am 13. Januar – Nintendo Switch Präsentation live aus Tokio

Nintendo Fans dürfen sich freuen. Die exklusive Nintendo Switch Präsentation 2017 wird live aus Tokio übertragen.

Um dabei zu sein, muss man nur die Seite „www.nintendo.de/switch“ besuchen. Am 13. Januar um 5 Uhr morgens (also kurz vor der Vorstellung in Frankfurt) könnt ihr von eurem Bildschirm aus weitere Details zur Konsole erfahren.

Der Livestream wird in japanischer Sprachausgabe mit englischen Voice-over gehalten. Die Hauptankündigungen werden auch auf Deutsch auf dem Twitteraccount von Nintendo folgen. Das Video zur Präsentation mit deutschen Untertiteln wird noch am selben Tag gegen Mittag auf dem Youtube-Kanal veröffentlicht.

Game2gether hält euch weiter auf dem Laufenden und ein Beitrag zum Nintendo Switch Event am 13. Januar in Frankfurt wird ebenfalls kommen!