Agents of Mayhem: Zum ersten mal auf der Comic Con Stuttgart spielbar

Am sogenannten Mayhem Montag wurde ein weiteres Heldentrio vorgestellt das in Agents of Mayhem spielbar sein wird. Zum ersten mal zu Gesicht bekommen wir es auf der Comic Con in Stuttgart die 1.7 und 2.7 in Stuttgart stattfindet. Gemeinsam werden die Bombshells den Kampf ansagen gegen Dr. Babylon und seine Schergen. Rama, Joule und „Red Card“ sind eine explosive Mischung, kurz gesagt- die Bombshells.

Als Tarnung benutzt Joule ihre Schönheit. Hinter dieser Fassade verbirgt sich allerdings ihr teuflisches Ingenieurswissen. Mit ihren sogenannten „Killer-Geschützen“ und einer Portion Eleganz sorgt sie dafür sich sicher durch die Straßen zu kämpfen. Zudem macht sie ihre Hackerfähigkeit zum perfekten Partner von Rama, die Immunologin.

Der zweite Charakter „Rama“ ist nicht nur ein ausgezeichneter Wissenschaftler sondern auch eine tödliche Bogenschützin die sich die Heilung der Welt zur Mission gemacht hat. Im Klartext lautet ihr Motto daher die Versuchung durch Legion zu eliminieren. Durch die hohe Reichweite ihres Bogens sowie der Skill-Fähigkeit ihren Bogen lange zu spannen um ihre Präzision zu erhöhen machen sie zu einer absoluten Gefährdung aus der Distanz. Daher sind sogar die Schilde von Dr. Babylon nahezu machtlos gegen Ramas Bogen.

Als wäre das tödliche Duo der beiden Damen nicht genug befindet sich noch ein dritter im Bunde nämlich Red Card. Durch seinen entwickelten Fan Enthusiasmus bringt er sich komplett in das Team ein und macht aus dem Helden Duo ein Trio. Direkt aus dem Stadion widmet er sich dem Kampf nur mit der Besonderheit das er hier wohl keine „Strafen“ für die Taten erhalten wird. Mit seiner Hooligan-Schrotflinte wird er ordentlich Kollateralschaden anrichten wenn er die gegnerischen reihen stürmt um auch mit seinen Nahkampfangriffen seinem Ruf als Kategorie C Fan gerecht zu werden.

Dank der Teleportationstechnik von Mayhem ist es möglich im Kampf fliegend die Helden zu wechseln um so den bereits den Kämpfenden eine Auszeit zu gewähren und selbst ins geschehen einzugreifen. Ebenfalls wird es so möglich sein die Fähigkeiten der einzelnen effektiver und gezielter einzusetzen. Die Agents sind in Stuttgart! Besucher der Comic Con Germany am 1.7. und 2.7.2017 in Stuttgart können erstmalig die Kontrolle über die verrückten Anti-Helden in Agents of Mayhem übernehmen. Am Stand 1C32 in Halle 1 stehen Anspielstationen für das neue Spiel der Saints Row-Macher bereit.

Agents of Mayhem ist ein Single-Player-, Open-World-, Third-Person-Actionspiel für die PlayStation 4, Xbox One, und den PC. Die Veröffentlichung ist am 15. August in den USA und am 18. August im Rest der Welt.