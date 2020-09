Xbox Series X und Playstation 5 – Alle Launch Spiele

In weniger als 2 Monaten erscheinen endlich die neuen Konsolen Xbox Series X und Playstation 5. Mittlerweile wissen wir das Veröffentlichungs-Datum und die Preise, aber was ist mit den Spielen? Wir geben euch hier eine Übersicht, welche Spiele zum Launch der Konsolen mit am Start sind.

Xbox Series X und Xbox Series S

Starten wir mit der Xbox Series X, denn diese geht genau 1 Woche vor der Konkurrenz in den Verkauf. Am 10. November erscheinen Microsofts neue Wunderkisten. Die leistungsstarke Xbox Series X wird 499€ kosten, während das kleine Modell, die Series S, nicht nur über weniger Leistung verfügt, sondern ihr auch das optische Laufwerk fehlt. Die rein digitale Variante kostet dafür aber auch deutlich weniger, nämlich 299€. Mit diesem Kampfpreis ist sie das günstigste Modell der kommenden Konsolengeneration.

→ Xbox Series X und S im Detail

Ohne Spiele bringt allerdings die beste Konsole nichts. Und diese Titel stehen zum Start der Xbox Series X und S für die Spieler bereit:

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2: Jenseits des Lichts

FIFA 21

Bright Memory

Dirt 5

Gears of War 5

Gears of War Tactics

Fortnite

NBA 2K21

Watch Dogs Legion

Yakuza: Like a Dragon

The Falconeer

Observer: System Redux

Tetris Effect: Connected

Playstation 5 und Playstation 5 Digital Edition

Während Sony in einigen Ländern zeitlgleich mit Microsoft die neue Konsole launcht, müssen wir uns hier in Deutschland eine Woche länger gedulden. Die Playstation 5 startet mit beiden Varianten am 19. November. Die Playstation 5 kostet ebenfalls 499€, während die Digital Edition mit 399€ zu Buche schlägt. Bei gleicher Leistung fehlt dieser dann, wie bei der Xbox Series S, das optische Laufwerk.

→ Playstation 5 im Detail

Wer sich für die Playstation 5 interessiert, der darf mit folgenden Spielen zum Launch rechnen:

Assassin’s Creed Valhalla

Demon’s Souls Remake

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Astro’s Playroom (bereits auf der Konsole vorinstalliert)

Devil May Cry 5: Special Edition

Fortnite

Destruction All Stars

Watch Dogs Legion

Just Dance 2021

Godfall

Sackboy: A Big Adventure

Observer: System Redux

Diese Spiele sind bereits bestätigt und es bleibt abzuwarten, ob die derzeitige Liste noch um weitere Titel für Playstation 5 und Xbox Series X ergänzt wird bis zum Start. Viele der genannten Spiele, z.B. Assassin’s Creed Valhalla, könnt ihr bereits vorbestellen.