Playstation 5 – Preise, Vorbestellung und Games

Gestern Abend war es dann endlich so weit, Sony hat die Playstation 5 offiziell im Showcase vorgestellt. Wie die Preise sind, wo man vorbestellt und welche Games gezeigt wurden, das haben wir euch hier kurz zusammengefasst.

Wer gestern Abend nicht live dabei sein konnte, der kann hier die kompletten 40 Minuten nachträglich anschauen:

Preis

Es gibt 2 Versionen der PS5, ein Standardmodell mit Laufwerk und eine rein digitale Version. Für 499€ könnt ihr euch das „große“ Modell sichern, während die digital Edition 399€ kostet. Damit geht Sony den Preis der Xbox Series X 1:1 mit, während Microsoft’s digitale Series S 100€ günstiger zu haben ist. Allerdings muss man hier auch mit weniger Hardware leben, im Gegensatz zur Playstation 5 digital. Diese besitzt bis auf das Laufwerk genau die gleiche Leistung wie die PS5.

Release und Vorbestellung

In den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea ist die Playstation 5 bereits am 12. November verfügbar. Der Rest der Welt muss sich eine Woche länger gedulden, hier geht sie am 19. November in den Verkauf.

Vorbestellungen sind derzeit nur bei ausgewählten Händlern möglich, u.A. bei

Vorgestellte Spiele

Sony zeigte gestern einige Szenen der Spiele, die für PS5 in der pipeline stehen. Ein paar Trailer, Gameplays und Impressionen der grafischen Leistung könnt ihr euch hier ansehen: