WoW Streifzug durch Azeroth – Buch Review

Pünktlich zum Release von World of Warcraft Shadowlands geben uns Blizzard und Panini gewissermaßen einen Reiseführer für die Östlichen Königreiche von Azeroth an die Hand. Schließlich soll man sich, ist man mal abseits der Schattenlande unterwegs, nicht verirren. Das Buch ist unter dem Titel Streifzug durch Azeroth – Die östlichen Königreiche erschienen. Inhaltlich ist es natürlich kein Reiseführer, doch dazu nachfolgend mehr.

Allgemeines:

„Von den schimmernden Türmen Silbermonds über die schroffen Hänge des Schwarzfels-Gebirges bis hin zu den schneeweißen Burgen und Schlössern der Menschen-Hauptstadt Sturmwind – die östlichen Königreiche sind gewaltig und voller Wunder! Jeder Winkel dieses majestätischen Kontinents birgt unzählige Geschichten, Schätze und mehr als nur ein paar Geheimnisse, von denen einige lieber für immer verborgen blieben. Begib dich gemeinsam mit Meisterspion Mathias Shaw und Kapitän Finn Schönwind für König und Vaterland auf eine aufregende Expedition quer durch die Östlichen Königreiche, um so tief wie noch nie zuvor in die bewegte Geschichte dieses riesigen Reiches vorzudringen! Streifzug durch Azeroth: Die östlichen Königreiche ist dein erster Schritt auf einer wahrhaft bemerkenswerten Reise durch die sagenumwobenen Lande von Azeroth!“ – Inhaltsangabe zu Streifzug durch Azeroth (Panini Books)

Verlag Panini Books Format Hardcover Marke World of Warcraft Seitenanzahl 144 Preis 29,00 € Veröffentlichung 25.11.2020

Das englischsprachige Original Exploring Azeroth: The Eastern Kingdoms sollte ursprünglich am 20. Oktober 2020 zu einem Preis von 25,00 $ erscheinen. Die Veröffentlichung wurde jedoch auf den 24. November verschoben. Vermutlich auf Grund der verspäteten Veröffentlichung von World of Warcraft Shadowlands. Denn das Buch erschien jetzt genau einen Tag nach dem Release-Termin (der 23.11.2020 in den USA und der 24.11.2020 in Europa) der achten Erweiterung.

Spoiler-Alarm:

Die nächsten Abschnitte verraten natürlich das ein oder andere Details zu den Inhalten des Buches.

Die Reise:

Im Stil eines Berichts über eine Erdkundungsreise nehmen uns der SI:7-Meisterspion Mathias Shaw und Kapitän Finn Schönwind, ehemals Schmuggler und Pirat, mit auf eine Rundreise durch die östlichen Königreiche von Azeroth. Der SI:7 ist der in Sturmwind ansässige Geheimdienst der Allianz. Den Auftrag zu dieser Reise hat König Anduin Llane Wrynn persönlich erteilt. Sein Schreiben leitet den Bericht ein.

Die Reise beginnt somit in Sturmwind und führt zunächst über Karazhan ins Schlingendorntal. Von dort geht es mit Zwischenstopps in der Brennenden Steppe und im Ödland weiter nach Eisenschmiede. Über das Arathihochland und die Pestländer führt die Reise nach Silbermond. Nach Besuchen in den Vorgebirgen des Hügellandes und Tirsifal endet die Reise in Unterstadt. An den jeweiligen Reisezielen besuchen beide viele bedeutende Orte. Der Leser erfährt so diverse Details und Geheimnisse, z.B. zu möglichen Schmuggelrouten in Sturmwind. Dinge die im Spiel auch durchaus ihre Bedeutung haben. Einige Berichte scheinen direkt von Kontaktpersonen oder Undercover-Agenten von Meisterspion Shaw zu stammen, denn er versieht diese mit diversen Anmerkungen.

Kapitän Finn Schönwind kommentiert den Reisebericht ebenfalls an vielen Stellen. Aber es gibt auch einen eigenen Reisebericht von ihm. Dieser fällt jedoch, wie war es auch anders zu erwarten, kurz aus. Mit seinem typischen Rum-Humor lockert er aber den Bericht durch seine Kommentare sehr gut auf. Zu welchem Ort er die meisten Informationen beitragen kann erschließt sich dem erfahrenen Leser schon beim Blick auf die Reiseroute.

Optik und Stil:

Der Einband des Buches ist passend zum Thema sehr hochwertig aus einem dunkelblauen Lederimitat gestaltet und fühlt sich dabei recht weich an. Zusätzlich ist dieser mit goldfarbenen Verzierungen bedruckt. Definitiv kein typischer Hardcover-Einband.

Die Textseiten sind aus einem recht dicken Papier mit angenehmer Haptik gefertigt. Diese verfügen ebenfalls über eine dekorative Umrandung und haben die Optik eines abgegriffenen Papiers. Die Texte werden durch Handskizzen von Waffen, Rüstungen und Orten ergänzt. Einige Textstellen sind mit Markierungen, Anmerkungen und Ergänzungen versehen. Zusätzlich sind diverse Briefe und Geheimdokumente enthalten.

Das Buch beginnt zunächst mit einer illustrierten Karte der östlichen Königreiche. Diese können wir mit einer Seite aus Pauspapier überdecken. Auf dieser sind alle nachfolgend besuchten Reiseziele eingezeichnet. Als wollte man hier sicherstellen können, dass die Information über die Reiseroute nicht in die falschen Hände geraten sollte.

So entspricht das Buch sehr stark einem während einer langen Reise verfassten Bericht. Es ist keine durchgängig erzählte Geschichte, sondern eine Sammlung eigener Berichte und Berichte dritter die mit Anmerkungen ergänzt wurden. Auch die Handschrift (im wahrsten Sinne des Wortes) einer zweiten Person ist in den Anmerkungen nicht zu übersehen. Der Stil des Buches erfüllt so sehr gut die Erwartungen des Lesers.

Zeitliche Einordnung:

Bei der langen Geschichte von World of Warcaft ist die zeitliche Einordnung des Buches natürlich sehr interessant. Details dazu finden sich direkt im Brief von König Anduin Llane Wrynn zu Beginn des Buches. Dieser spricht von einer Beurlaub von Meisterspion Mathias Shaw und Kapitän Finn Schönwind auf Grund ihrer Verdienste im vierten Krieg. Somit spielt das Buch direkt nach dem Sieg über N’Zoth noch bevor Sylvanas die Trennung zwischen den Reichen der Lebenden und Toten zerstört.

Hierzu gibt es auch einen sehr interessanten Dialog im Spiel. Nachdem Horde und Allianz nach Ende des vierten Krieges vereint N’Zoth besiegen konnten (Ende der Kriegskampagne von Battle for Azeroth) gibt es einen Dialog von Mathias Shaw mit der Blutelfin Valeera Sanguinar. Hier kündigt er an, dass er sich etwas Zeit nehmen möchte, um jemanden besser kennen zu lernen. Eine Ankündigung für eine mehr als nur dienstliche Reise? Den ein oder anderen Hinweis in diese Richtung kann man auch im Buch entdecken, wir wollen hier jedoch nicht zu viel verraten.

Fazit:

Streifzug durch Azeroth – Die östlichen Königreiche ist ein Must-have für alle Fans der World of Warcraft Lore und lässt Sammlerherzen höher schlagen. Der Leser erfährt allerhand interessanter Details und Hintergrundinformationen zu den diversen Reisezielen. Vieles hiervon lässt sich mit Ereignissen und Erfahrungen aus dem Spiel in Verbindung bringen. Der Blickwinkel des Meisterspions Mathias Shaw in Verbindung mit den teils amüsanten Kommentaren von Kapitän Finn Schönwind ergibt einen lockeren, aber dennoch inhaltlich fundierten, Bericht über die östlichen Königreiche.

Der Preis von 29 € ist sicherlich kein Schnäppchen. Insbesondere mit Hinblick auf die optische Gestaltung, aber auch den Inhalt des Buches, jedoch durchaus angemessen. Vor allem mit Hinblick auf Weihnachten bietet sich hier eine sehr gute Möglichkeit einem WoW-Fan eine Überraschung und Freude zu bereiten.

