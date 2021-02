WoW Shadowlands 9.1 – Erste Details im neuen Cinematic

Zum 30. Geburtstag von Blizzard findet aktuell die BlizzCon, auch bekannt als Hausmesse, online statt. In der gestrigen Eröffnungszeremonie gab es auch wieder einige neue Ankündigungen zu Erweiterungen der laufenden Titel und auch zu neuen Projekten.

Blizzards Dauerbrenner, das MMORPG World of Warcraft, befindet sich aktuell in der achten Erweiterungen Shadowlands. Diese wird demnächst im Rahmen von Patch 9.1 einige Neuerungen und Erweiterungen erhalten. Der Patch trägt den Namen „Ketten der Herrschaft“.

Ein Highlight für die Fans ist hierbei natürlich immer die Präsentation der neuen Cinematics, die eine Überleitung zwischen den verschiedenen Erweiterungen und Patches bilden. So wurde auch gestern ein Cinematic zum nahenden Patch 9.1 von Shadowlands präsentiert. Zum Inhalt des Cinematics verraten wir an dieser stelle nichts, wir wollen ja niemandem spoilern.



Wichtige Neuheiten im Patch 9.1 sind die folgenden:

Eine neue Zone mit dem Namen „Korthia“.

Ein neuer Raid „Sanctum of Domination“. Dieser umfasst 10 Bosse, inklusive Sylvanas.

Fliegen wird in den Schattenlanden freigeschaltet, dazu erhalten die einzelnen Pakte spezifische Flugreittiere.

Start von Shadowlands Sesaon 2 mit neuen Belohnungen.



