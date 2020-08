World of Warships: Legends – Die Transformers kommen

Wargaming hat die ersten Häppchen für das kommende Themen-Update für World of Warships: Legends aus dem Sack gelassen. Demnächst erwarten uns die ikonischen Transformers im Spiel.

Im September ziehen Decepticons und Autobots mit in die navale Schlacht. Vier legendäre Transformers werden zunächst als einzigartige Schiffstarnungen und Kapitäne mit beliebten Sprüchen und entsprechender Vertonung verfügbar sein. Optimus Prime und Bumblebee treten hierbei für die Autobots an, während Megatron und Rumble für die Decepticons teilnehmen.

„Viele Generationen sind bereits mit der Transformers-Reihe aufgewachsen. Seit der Trickserie aus den 1980ern bis hin zu den neuesten Filmen haben diese Roboter unsere Fantasie beflügelt und unsere Herzen erobert. Für viele von uns wird mit der Kollaboration in World of Warships ein Traum wahr,” gab Philip Molodkovets, Executive Producer für World of Warships, an. „Unsere Liebe zu gigantischen, epischen Kriegern aus Metall beruht auf Gegenseitigkeit! Daher haben wir uns besonders bemüht, die Transformers-Charakter detailgetreu und maßstabsgetreu zum Leben zu erwecken, damit sie Seite an Seite mit legendären Kriegsschiffen stehen können.”

„Wir freuen uns außerordentlich darüber, die Transformers-Marke in World of Warships mit dieser einzigartigen Kollaboration zum Leben zu erwecken,“ sagte Mark Blecher, SVP Corporate Strategy and Business Affairs bei Hasbro. „Die Kraft der Kriegsschiffe und der Toboter in Kombination lässt Fans beider Reihen eine ganze neue Dimension des Kampfes erleben.“

Die bald erscheinende Kollaboration von Transformers und World of Warships Legends wird mit zusätzlichen neuen Inhalten, inklusive besonderer Container, spezieller Aufgaben und Kampfaufträgen im Spiel, verbrauchbarer Tarnungen, spezieller Flaggen und Aufnähern und mehr veröffentlicht werden.

