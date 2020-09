Watch Dogs Legion – Neuer Trailer zeigt dystopisches London

Ubisoft hat ganz frisch einen neues Trailer zum kommenden Open-World Hacker-Abenteuer Watch Dogs Legion veröffentlicht. Dieser zeigt die britische Hauptstadt London, das allerdings etwas dystopisch daher kommt.

Über die genaue Größe von London sind zwar noch keine gesicherten Fakten bekannt. Es steht allerdings fest, dass ganze 7 reale Stadtbezirke im Spiel völlig frei begehbar sind. Im Video sehen wir einige der bekanntesten Gebäude Londons, wie z.B. die Tower Bridge oder das bunte Treiben am Piccadilly Circus. Eins der neuen Features soll sein, dass man nahezu jeden Passanten im Spiel für sein Team rekrutieren und in seine Rolle schlüpfen kann.

Die Szenen zum Video wurden am PC mit stattlicher Hardware aufgenommen. Konsoleros sollten sich also auf grafische Einbußen gefasst und sich nicht zu sehr von den schicken Bildern blenden lassen.

Zumindest dann, wenn man ab dem 29. Oktober Watch Dogs Legion auf Xbox One und Playstation 4 spielen möchte. Sobald die neue Konsolengeneration mit Xbox Series X und PS5 in den Startlöchern steht, wird es in absehbarer Zeit auch Spielversionen für diese geben. Die vorbestellbare Limited Edition auf Amazon enthält ein kostenloses Upgrade zur Next Gen.