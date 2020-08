Wasteland 3 – Jetzt auf Xbox verfügbar

Wasteland 3 steht nun endlich für uns bereit. Nachdem 2016 die Crowdfunding-Kampagne zu Ende ging, arbeitete inXile Entertainment vier Jahre lang an dem Projekt, um ihr Versprechen in die Tat umzusetzen.

Egal ob Founder oder Pass Mitglied

In Wasteland 3 erwartet euch ein dunkles, absurdes und heruntergekommenes, postapokalyptisches Colorado. Ganz egal, ob du dem Kosmos als Unterstützer 2016 oder Xbox Game Pass Mitglied dem Kosmos beitrittst. Versucht euch in den taktischen herausfordernden Kämpfen und erkundet in zahlreichen Stunden die tiefgehende Geschichte voller abwechslungsreicher Charaktere, dramatischer Twists und moralisch/ethnischen Entscheidungen. Jene Entscheidungen bringen natürlich auch Konsequenzen mit sich. Umgang und Entscheidungen, die ihr trefft, stehen im Fokus des Spiels. Ihr müsst also mit bedacht wählen, das Schicksal Colorados und der Einwohner hängt allein von euch ab.

Das Team freut sich bereits über die Presse-Reviews, welche bisher eingingen und sich zwischen 5/5 und 9/10 einordnen lassen. Noch mehr freuen sie sich jedoch über das Community Feedback, wenn die Spieler ihre ersten Schritte auf dem Boden von Colorado tätigen. inXile Entertainment bedankt sich auch bei allen Unterstützern die Wasteland 3 möglich machten. Für Feedback und Diskussionen stehen sie gerne auf Twitter für euch bereit.

Wasteland 3 ist ab sofort im Xbox Game Pass, Xbox One, Windows 10 PC und Steam verfügbar.

Aktueller Trailer zum Ödland 3 Spiel.



Quelle: Xbox PM