WandaVision Video mit Zitaten der Darsteller

Marvel Entertainment veröffentlichte anlässlich der bereits sechsten Episode von WandaVision einen neuen Trailer, in welchem Paul Bettany (Vision), Elizabeth Olsen (Wanda) und Bad Moms-Star Kathryn Hahn (Agnes) sich zu Wort melden.

Das gibt es zu sehen! SPOILERALARM

In dem kurzen Werbevideo bekommen wir einige vergangene Szenen zu sehen. Es zeigt auch einige neue aus der aktuellen Folge 6 „Ein brandneues Halloween-Spuktakel“. Deswegen ist das Video mit Vorsicht zu genießen. Die Schauspieler sprechen darüber, wie viel Spaß das Mitwirken macht mit den wechselnden Kulissen und in welche Richtung sich noch die Geschichte entwickelt.

Wir dürfen definitiv noch gespannt bleiben, welche Überraschungen die Disney plus Serie des Marvel Cinematic Universe bis zur neunten Folge für uns noch bereit hält. Jedenfalls möchte uns Marvel mit „Stay Tuned“ sagen, dass wir an WandaVision dran bleiben sollen. Die Länge der Folgen variiert, ist aber meist nach Abzug der Eröffnungssequenz und der Credits 20 Minuten lang.

Bisher sind 6 Folgen der neun-teiligen Staffel verfügbar. Disney veröffentlicht immer freitags eine Episode. Sie zeigen das Familienleben von Wanda und Vision mit all ihren Höhen und Tiefen in einem gewaltigen Schnelldurchlauf der TV-Epochen. Neben den oben genannten Darstellern spielen auch Dr. Darcy Lewis (Kat Dennings) aus Thor 1 und 2, Jimmy Woo (Randall Park) aus Ant-Man and the Wasp und Monica Rambeau (Teyonah Parris) eine wichtige Rolle.

Die Stay Tuned Featurette zur Disney+ Serie.